Hâkimin skandal paylaşımına inceleme
Facebook'ta ‘CHP ve zihniyetini istemiyoruz’ isimli hesaptan paylaşılan, “Biraz eğildiğinde külotu görünecek kadar mini etek giydirdikleri kızlara halkın önünde jimnastik hareketleri yaptırarak, ve 14-17 arasındaki çocuklara prezervatif dağıtıp zinaya teşvik ederek, ahlaktan, hayadan, dinden, imandan uzaklaştırmaya çalıştılar bu milleti. Elbette misyonu İslam düşmanlığı olan bir parti camiye giden çocuklardan rahatsızlık duyar” mesajı Çanakkale’de görevli hâkim Mehmet Şerif Aktürk’ün hesabından da paylaşıldı.
Sosyal medyada büyük tepki oluşurken Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz Twitter’da “Aktürk’ün paylaştığı iddia olunan sözleri nedeniyle duruma muttali olunur olunmaz resen dosya açılmıştır. Hâkimin hesabından yaptığı açıklamada, hesabına başkalarınca girilerek siyasi paylaşım yapılmış olduğunu, haberi olur olmaz içeriği sildiğini, suç duyurusunda bulunduğunu açıkladığı görülmüştür. Durum incelenip sonucundan kamuoyu bilgilendirilecektir” dedi.
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