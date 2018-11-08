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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)
08.11.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Cinsel ilişki vaadiyle tuzak kurdukları çiftçi kalp krizi geçirince...

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ADANA'da cinsel ilişki vaadiyle tuzak kurulan çiftçi Bekir Ölke'nin (55), 17 yaşındaki Y.K. adlı kız ile buluştuğu eve baskın yapan çete üyelerinin tehdidi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Olay, 28 Ekim günü Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye E. (33) ile arkadaşları, işbirliği yaptıkları Y.K.'nin zengin çiftçi olarak tanınan Bekir Ölke ile temas kurup, kendisine aşık etmesini istedi. Ölke'yi telefonla arayan genç kız, bir süre konuşarak buluşma teklifinde bulundu. Hayriye E. ile arkadaşları da günübirlik ev kiralayıp, Bekir Ölke ile Y.K.'yi buraya yönlendirdi. Genç kız, kiralık evde Bekir Ölke'ye odaya geçip soyunmasını istedi. Bu sırada evin diğer odasında bekleyen Hayriye E. ile arkadaşları, Ölke iç çamaşırıyla kalınca içeri girdi.

Hayriye E. ile arkadaşları Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över, "Sen bizim yeğenimize tecavüz mü edeceksin, yaşından utanmıyor musun? Seni polise vereceğiz, tüm ailene senin nasıl bir adam olduğunu anlatacağız" diyerek Ölke'nin parasını almak istedi.

Tehditler karşısında korkuya kapılan Ölke, yere yığıldı. Şüpheliler de panik içinde evden kaçıp, ankesörlü telefondan 112'yi arayıp adresi vererek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ölke'nin öldüğünü belirledi.

TELEFON İNCELENDİ

Soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bekir Ölke'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Cinayet dedektifleri, Ölke’nin cep telefonunda yaptığı incelemede, en son Y.K. ile buluşmak üzere mesajlaştığını tespit etti. Kısa sürede cinayeti çözen polis, aşk vaadiyle Bekir Ölke'ye tuzak kuran Y.K. ile Hayriye E., Cihat Ercan, Doğan Büyükbaş ve Emin Över’i gözaltına aldı. Yaşı küçük olan Y.K. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilirken, diğer şüpheliler ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GENÇ KIZ İTİRAF ETTİ

Şüphelilerden Y.K., "Arkadaşlarım bana Bekir Ölke’nin numarasını vererek 'Arkadaş olup eve çağıracaksın sonra biz çöküp para alacağız' dediler. Ben kabul etmeyince 'Aileni öldürürüz' diyerek tehdit ettiler. Korkup kabul ettim. Arkadaş olduk ve eve çağırdım" dedi.

'Korku ve panik yaratarak, ölüme sebebiyet' verme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Doğan Büyükbaş, Emin Över ve Cihat Ercan tutuklanırken, Hayriye Ergül'e ev hapsi cezası verildi. Y.K. ise adlı kontrol kararıyla serbest kaldı.

 

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