Boşaltıldıktan 5 dk sonra
KÂĞITHANE’de yarım kalan bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. İnşaat alanının bitişiğinde bulunan ve boşaltılan 4 katlı bina da içindekiler çıktıktan 5 dakika sonra çöktü.
Müteahhit Serdar İnce, 4 yıl önce Yahya Kemal Mahallesi Şenkal Sokak’ta bulunan yaklaşık 22 arsanın sahibi ile iki ayrı blok yapmak için kat karşılığı anlaşmıştı. İki yıl önce inşaata başlayan müteahhit İnce birinci binayı tamamladı, daha sonra ikinci binanın temel kazısını yaptı. İnce, iddiaya göre inşaatları tamamlayamadan iflas etti. Yarım kalan ve mahallelinin korkulu rüyası olan inşaat alanında dün öğle saatlerinde bir kanalizasyon borusu patladı.
Toprağın ıslanması ile istinat duvarı yıkıldı. Yaklaşık 30 dakika sonra da istinat duvarının bitişiğindeki bina herkesin gözü önünde çöktü. Çökmeden 5 dakika önce binanın boşaltılması faciayı önledi. Bitişiğindeki binanın zeminindeki toprak kayarken sokakta bulunan iki otomobil de enkaza yuvarlandı. Yıkılan binada yaşayan Songül Özcan “Sabahtan beri yetkilileri arıyoruz. İstinat duvarından ses geliyordu. Yıkılacağı belliydi. Tehlikeli bir inşaattı. En sonunda bina çöktü. Binadan çıktıktan 5 dakika sonra yıkıldı. Eşyalarımız ve kıyafetlerimiz enkazda kaldı” dedi.
21 BİNA BOŞALTILDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerinde incelemede bulundu. Vali Yerlikaya, “Yarından itibaren 98 haneye hane başı 5’er bin lira para yardımı yapacağız” dedi.
Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yaptığı açıklamada “Şu anda bölgede bulunan 21 binayı boşaltmış durumdayız. Can kaybına sebebiyet vermedik. Tüm komşularımızı sıkıntısı olmaması için ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak için çalışıyoruz. Tedbirleri oluşturup TOKİ aracılığıyla hızlı bir şekilde çözüm bulacağız” diye konuştu.
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