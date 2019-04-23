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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ-Damla GÜLER/İSTANBUL
23.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Boşaltıldıktan 5 dk sonra

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
Boşaltıldıktan 5 dk sonra

KÂĞITHANE’de yarım kalan bir inşaatın istinat duvarı yıkıldı. İnşaat alanının bitişiğinde bulunan ve boşaltılan 4 katlı bina da içindekiler çıktıktan 5 dakika sonra çöktü.

Müteahhit Serdar İnce, 4 yıl önce Yahya Kemal Mahallesi Şenkal Sokak’ta bulunan yaklaşık 22 arsanın sahibi ile iki ayrı blok yapmak için kat karşılığı anlaşmıştı. İki yıl önce inşaata başlayan müteahhit İnce birinci binayı tamamladı, daha sonra ikinci binanın temel kazısını yaptı. İnce, iddiaya göre inşaatları tamamlayamadan iflas etti. Yarım kalan ve mahallelinin korkulu rüyası olan inşaat alanında dün öğle saatlerinde bir kanalizasyon borusu patladı.

Boşaltıldıktan 5 dk sonra

Toprağın ıslanması ile istinat duvarı yıkıldı. Yaklaşık 30 dakika sonra da istinat duvarının bitişiğindeki bina herkesin gözü önünde çöktü. Çökmeden 5 dakika önce binanın boşaltılması faciayı önledi. Bitişiğindeki binanın zeminindeki toprak kayarken sokakta bulunan iki otomobil de enkaza yuvarlandı. Yıkılan binada yaşayan Songül Özcan “Sabahtan beri yetkilileri arıyoruz. İstinat duvarından ses geliyordu. Yıkılacağı belliydi. Tehlikeli bir inşaattı. En sonunda bina çöktü. Binadan çıktıktan 5 dakika sonra yıkıldı. Eşyalarımız ve kıyafetlerimiz enkazda kaldı” dedi.

21 BİNA BOŞALTILDI

 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olay yerinde incelemede bulundu. Vali Yerlikaya, “Yarından itibaren 98 haneye hane başı 5’er bin lira para yardımı yapacağız” dedi.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yaptığı açıklamada “Şu anda bölgede bulunan 21 binayı boşaltmış durumdayız. Can kaybına sebebiyet vermedik. Tüm komşularımızı sıkıntısı olmaması için ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak için çalışıyoruz. Tedbirleri oluşturup TOKİ aracılığıyla hızlı bir şekilde çözüm bulacağız” diye konuştu.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Damla Güler
Damla Güler
damlaguler@hurriyet.com.tr
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