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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
10.05.2019 - 13:11, Son Güncelleme:

9 gündür kayıp Başak'ı JAK timi arıyor

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9 gündür kayıp Başak'ı JAK timi arıyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki evlerinden 9 gün önce çıkan ancak bir daha haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı (16) arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi de katıldı.

Çorlu'nun Önerler Mahallesi'ndeki evlerinden 9 gün önce çıkan işitme ve konuşma engelli Başak Saral geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Başak'ı bulmak için yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülürken, Tekirdağ Valiliği'nin talebi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı'ndan subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 13 kişilik JAK timi de bölgeye geldi. JAK timi, Türkgücü Mahallesi'ndeki tarlalar ve derelerin bulunduğu bölgede arama yapıyor.

9 gündür kayıp Başakı JAK timi arıyor
Öte yandan Başak için sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların ardından fotoğraflarının bulunduğu kayıp ilanları da Çorlu'daki pano ve billboardlara asıldı. İlanlarda, Başak Saral'ın bulunması halinde en yakın polis ve jandarma birimine bilgi verilmesi istendi.

9 gündür kayıp Başakı JAK timi arıyor

 

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