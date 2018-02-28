En renkli 50 şehir seçildi... Türkler her yerde!

Dünyada bazı şehirler doğal güzellikleriyle, bazıları da tarihleriyle öne çıkar. Kimi şehirlere ise sadece yemek yemek için gidilse yeridir. Bu şehirler bulundukları ülkenin mutfaklarını en iyi şekilde temsil ettikleri gibi başka birçok ülkenin yemeklerini sunan restoranlara da ev sahipliği yaparlar. İngiliz Bott and Co şirketi, dünyanın dört bir yanından nüfusu 1 milyonun üzerindeki şehirler üzerinde bir araştırma yapmış. Araştırmada Google Maps verileri kullanılmış ve her şehirde kaç farklı mutfağı temsil eden restoran olduğuna bakılmış. İşte Türklerin dünyanın neresine giderlerse gitsinler yemek kültürlerini de yanlarında götürdüklerini de gösteren çarpıcı sonuçlar...
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