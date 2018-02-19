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Dünyanın dört bir yanından tatmanız gereken 6 lezzet

İnsanlık ayak bastığı her toprak parçasında ayrı bir lezzet yaratmayı başarmış. Her biri ayrı bir kültürün izini taşıyan bu lezzetler için dünyanın dört bir tarafını dolaşmaya değer. Gittiğiniz her yerin en özel yemeğini bulmak zor olabilir. Sizin için önerilerimiz derledik. Okudukça ağzınız sulanacak.

Hürriyet Haber
19.02.2018 - 16:20 | Son Güncelleme:
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Dünyanın dört bir yanından tatmanız gereken 6 lezzetNext

Umm Ali Tatlısı – Mısır

Osmanlı döneminden kalan eski bir hikayeye göre, valinin biri halkın arasına karışarak çat kapı evleri ziyaret etmeye meraklıymış. Yine böyle bir ziyaret sırasında masalarına konuk olduğu fakir bir ailenin hanımı, ikram edecek bir şey bulamayınca hızlıca çeşitli kuruyemiş, süt ve yufkadan oluşan bir tatlı hazırlamış. Tadı karşısında hayran kalan vali tatlının adını sormuş. Evin reisi Ali’nin annesi anlamına gelen ‘Umm Ali’yi uydurmuş. Mısır’ın eski sokaklarında dolaşırken aklınızın bir kenarında olsun, valiye hak vereceksiniz.

Etiketler: Dünya mutfağı , farklı yemekler , ilginç lezzetler

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