Babası için çektiği kredi evliliğimizi çıkmaza soktu

Merhaba ablacığım. Ben 7 aylık evli genç bir kadınım.

Eşim ailenin tek erkek çocuğu ve tek erkek torunu. Ondan dolayı ailesi ona çok düşkün.

Sözleşmeli olarak, memur statüsünde bir devlet dairesinde çalışıyorum. Eşim de aynı yerde kadrolu olarak görev yapıyor.

Düğün sürecinde hem ben yeni atandığım hem de babam evimi baştan aşağı donattığı için, erkek tarafına hiçbir şey aldırmadım.

Onlara yük olmadım. Bu arada eşim nikahtan sonra babası için bir miktar kredi çekeceğini söyledi. Bu yüzden büyük bir tartışma yaşadık.

Sonra konu kapandı ama ben tesadüfen çekilen kredinin bana söylenenden çok daha fazla olduğunu, ev kredisi kadar bir miktar aldıklarını öğrendim.

Bu bilgiyi eşimin telefonunda gördüm. Kendisine kredinin ne için çekildiğini sordum ama hiçbir şekilde cevap vermedi.

Şahsen ev aldıklarını tahmin ediyorum. Evlendiğimizden beri o kredi borçlarını ödüyor, bense evi geçindiriyorum.

Kendimi kandırılmış gibi hissetmeye başladım. Sonunda dayanamadım, ailesini bu konuyu konuşmak üzere bize davet ettim.

Ancak geldiklerinde “Sıkıntınız ne” diye sormak bir yana, üçü birden üzerime yüklendi, beni paragözmüşüm gibi ezdi.

Oysa ben onları durumumuzun kötüye gittiğini, evi geçindiremediğimizi anlatmak için çağırmıştım.

Eşim yaptığım onca fedakarlığa rağmen beni savunacak tek kelime etmedi, herkesin içinde onlardan da ağır sözler söyledi.

Açıkçası eşime güvenim, ailesine hoşgörüm kalmadı.

7 ayda yoruldum ve ne yapmam gerektiği hakkında da hiçbir fikrim yok. Bana yardımcı olur musunuz?

◊ RUMUZ: ARTIK DAYANAMIYORUM

YANIT

Bugüne kadar ev sahibi olamayan aile, oğullarına güvenmiş, üstüne üstlük ev almak için sanki sizin evlenmenizi beklemiş.

Tamam, evlatlar zor durumda kaldığı takdirde ailesine yardım eder. Örneğin bir sağlık sorunu varsa, bunun için elinden geleni yapar. Ancak siz yeni evlenmişken, ikinizden birinin maaşını tümüyle krediye yatırmak zorunda kalması, senin açından gerçekten rahatsız edici.

Bu borç gerçekten ev almak içinse, isyan etmekte haklısın.

Evliliğinizin böyle büyük borçların yarattığı sıkıntılarla geçmesi, bu beraberliği zorlayabilir.

Üstelik eşin sana kötü davranarak kalbini kırmış.

Sana hak vereceğine ailesinin yanında yer almış.

Yine de sana şunu söylemeliyim.

Durumu çok normal karşıladım! Erkekler genellikle ailelerine çok düşkün oluyor ve onlara tek laf söyletmiyor. Zaten böyle olmasaydı, eşin yeni evlenen ve kendi ailesini geçindirmekle yükümlü biri olarak babasının bu kredi talebini kabul etmezdi.

Zamanlama o kadar yanlış ki... Eğer böyle bir borç durumu varsa, evliliği ileri bir tarihe erteleyebilirlerdi örneğin. Ama o senin çalışan bir kadın olmandan ve evinin dayalı döşeli olmasından yararlanmak istemiş anlaşılan.

Sevgili kızım, bana sorarsan bu tartışma ve söylediğin bu güven azalması evliliğinde ciddi bir yara açmış. İyi düşün, ona göre karar ver. Ama bu arada sakın çocuk yapmaya kalkışma.





Böbrek ameliyatı bekaretimi bozmuş mudur?

Ablacığım, ben 5 yıl önce kapalı böbrek ameliyatı oldum. İdrar yollarımdan aletler sokup taşımı aldılar.

Aradan bir süre geçti ve ben evlendim. İlişki esnasında hiç kanamam olmadı.

Kızlığımın o ameliyat sırasında bozulduğunu düşünüyorum. Bana bu konudaki düşüncelerinizi söyler misiniz?

◊ RUMUZ: OLABİLİR Mİ?

YANIT

Sevgili kızım, önce sana böyle bir ameliyatın bekaretine asla zarar vermeyeceğini söylemeliyim. Çünkü bu ameliyat sadece böbreklerine ve mesanene yönelik bazı işlemleri kapsar. Kapalı böbrek ameliyatı, sırttan küçük bir kesi yardımı ile böbrekte bulunan taşların kırılması şeklinde gerçekleşir.

Böbrek taşı olan hasta yüz üstü yatırılır, böbrek taşının var olduğu bölgeden minik bir kesi işlemi yapılır. Sonrasında iğne yardımı ile böbreğe girilerek yolun genişletilmesi sağlanır.

Böbrek taşının yeri belirlenir ve lazer teli vasıtası ile böbrek taşı kırılır, küçük parçalar tutularak dışarı çıkarılır. Orta ya da büyük boydaki taşların böbreklerden alınması amacıyla yapılan endoskopik bir operasyondur.

Bu arada mesanene yani idrar kesene uygulanan tüpler, sonda ve direnler, röntgen uygulamaları seni tedirgin etmiş olmalı.

Bunların mesaneye komşu olan vajinal kanallarına da temas edip etmediğinden emin olamamışsın.

Ama idrar yollarınla, genital organların birbirinden çok farklı kanallardır. Senin bekaret zarın büyük ihtimalle esnek. Başka bir şey düşünmene gerek yok.