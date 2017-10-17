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"Ben ona dokunamam bile" dediğiniz yiyecekleri hayatınıza sokmanın 6 yolu

Bazı yiyecekler vardır ne kadar lezzetli olurlarsa olsunlar yiyemez, hatta dokunamazsınız bile. Örneğin kabuğunun tüylerle kaplı olması nedeniyle şeftali, bu durumun en sık görüldüğü yiyeceklerden biridir. Kimi zaman görünüşü, kimi zaman da dokusu ya da kokusu nedeniyle hayatınıza sokamadığınız bu yiyeceklerle ilişkinizi değiştirmek istiyorsanız size bazı önerilerimiz var...

Fotoğraflar: Alamy
17.10.2017 - 10:46

Pişirme biçiminizi değiştirin
Örneğin yumuşak ve sulanan yapısı nedeniyle bamyadan uzak duruyor, yaz aylarında herkes bol ekşili bu lezzetin tadını çıkarırken siz sofraya bile oturamıyorsunuz değil mi? Bir de bamyayı fırında baharata bulayarak pişirmeyi ya da una bulayıp kızartmayı deneyin. Yediğiniz şeyin bamya olduğuna bile inanamayacaksınız.

Ben ona dokunamam bile dediğiniz yiyecekleri hayatınıza sokmanın 6 yolu

Aynı yiyeceği bambaşka bir yerde yiyin
Çocukken hepimiz misafirliğe gittiğimizde iştahımız açılırdı, annemizin "Çocuğum evde yapıyorum, yemiyorsun" serzenişleri arasında yerin dibine girmesine neden olurduk ya hani... Öyle düşünün. Normalde yemek istemediğiniz yiyecekleri, bir de tatilde deneyin. Farkını kesinlikle göreceksiniz.

Ben ona dokunamam bile dediğiniz yiyecekleri hayatınıza sokmanın 6 yolu

Önce düşünce biçiminizi değiştirin
Avokado yağlı ve yumuşak yapısıyla daha kabuğu soyulurken içinizi fena ediyor olabilir. Ama düşünürseniz aynı yumuşak yapı patates püresinde de var, çikolatalı fındık ezmesinde de... Demek ki neymiş, aslında sizin de sevdiğiniz bazı yumuşak yiyecekler varmış.

Ben ona dokunamam bile dediğiniz yiyecekleri hayatınıza sokmanın 6 yolu

Arkadaşlarınızla birlikte daha çok yemek yiyin
İnsan bir yaştan sonra arkadaşlarının yanında yemek seçen insan olmaya utanıyor. Üstelik sizin inatla uzak durduğunuz bir yiyeceği, arkadaşlarınızın büyük bir iştahla yediğini gördüğünüzde fikriniz de değişebilir.

Ben ona dokunamam bile dediğiniz yiyecekleri hayatınıza sokmanın 6 yolu

Yemekten kaçındığınız yiyecekle ilişkinizi yavaş yavaş kurun
Deniz mahsullerini sevmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla kimse sizden bir anda bir kova midye ya da karides yemenizi bekleyecek değil. Ancak örneğin önce deniz mahsullü makarna ya da salatayla işe başlayıp zamanla tükettiğiniz çeşitleri ve miktarı yavaş yavaş artırabilirsiniz.

Ben ona dokunamam bile dediğiniz yiyecekleri hayatınıza sokmanın 6 yolu

Sevmediğiniz yiyecekleri sevdiklerinizle karıştırın
Pırasa tek başına sizin için mutsuzluktan başka bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ancak yufkası incecik açılmış, bol peynirli bir böreğin içinde olduğunda bir anda gözlerinden kalpler çıkan emoji'ye dönüşmenizi sağlayabilir.

MESELA PATLICANI SEVMİYORSANIZ BİR DE BÖYLE DENEYİN

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Etiketler: yemek seçmek , damak zevki , psikoloji
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