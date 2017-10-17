"Ben ona dokunamam bile" dediğiniz yiyecekleri hayatınıza sokmanın 6 yolu

Pişirme biçiminizi değiştirin

Örneğin yumuşak ve sulanan yapısı nedeniyle bamyadan uzak duruyor, yaz aylarında herkes bol ekşili bu lezzetin tadını çıkarırken siz sofraya bile oturamıyorsunuz değil mi? Bir de bamyayı fırında baharata bulayarak pişirmeyi ya da una bulayıp kızartmayı deneyin. Yediğiniz şeyin bamya olduğuna bile inanamayacaksınız.

Aynı yiyeceği bambaşka bir yerde yiyin

Çocukken hepimiz misafirliğe gittiğimizde iştahımız açılırdı, annemizin "Çocuğum evde yapıyorum, yemiyorsun" serzenişleri arasında yerin dibine girmesine neden olurduk ya hani... Öyle düşünün. Normalde yemek istemediğiniz yiyecekleri, bir de tatilde deneyin. Farkını kesinlikle göreceksiniz.

Önce düşünce biçiminizi değiştirin

Avokado yağlı ve yumuşak yapısıyla daha kabuğu soyulurken içinizi fena ediyor olabilir. Ama düşünürseniz aynı yumuşak yapı patates püresinde de var, çikolatalı fındık ezmesinde de... Demek ki neymiş, aslında sizin de sevdiğiniz bazı yumuşak yiyecekler varmış.

Arkadaşlarınızla birlikte daha çok yemek yiyin

İnsan bir yaştan sonra arkadaşlarının yanında yemek seçen insan olmaya utanıyor. Üstelik sizin inatla uzak durduğunuz bir yiyeceği, arkadaşlarınızın büyük bir iştahla yediğini gördüğünüzde fikriniz de değişebilir.

Yemekten kaçındığınız yiyecekle ilişkinizi yavaş yavaş kurun

Deniz mahsullerini sevmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla kimse sizden bir anda bir kova midye ya da karides yemenizi bekleyecek değil. Ancak örneğin önce deniz mahsullü makarna ya da salatayla işe başlayıp zamanla tükettiğiniz çeşitleri ve miktarı yavaş yavaş artırabilirsiniz.

Sevmediğiniz yiyecekleri sevdiklerinizle karıştırın

Pırasa tek başına sizin için mutsuzluktan başka bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ancak yufkası incecik açılmış, bol peynirli bir böreğin içinde olduğunda bir anda gözlerinden kalpler çıkan emoji'ye dönüşmenizi sağlayabilir.

MESELA PATLICANI SEVMİYORSANIZ BİR DE BÖYLE DENEYİN