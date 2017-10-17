"Ben ona dokunamam bile" dediğiniz yiyecekleri hayatınıza sokmanın 6 yolu

Pişirme biçiminizi değiştirin
Örneğin yumuşak ve sulanan yapısı nedeniyle bamyadan uzak duruyor, yaz aylarında herkes bol ekşili bu lezzetin tadını çıkarırken siz sofraya bile oturamıyorsunuz değil mi? Bir de bamyayı fırında baharata bulayarak pişirmeyi ya da una bulayıp kızartmayı deneyin. Yediğiniz şeyin bamya olduğuna bile inanamayacaksınız.
Aynı yiyeceği bambaşka bir yerde yiyin
Çocukken hepimiz misafirliğe gittiğimizde iştahımız açılırdı, annemizin "Çocuğum evde yapıyorum, yemiyorsun" serzenişleri arasında yerin dibine girmesine neden olurduk ya hani... Öyle düşünün. Normalde yemek istemediğiniz yiyecekleri, bir de tatilde deneyin. Farkını kesinlikle göreceksiniz.
Önce düşünce biçiminizi değiştirin
Avokado yağlı ve yumuşak yapısıyla daha kabuğu soyulurken içinizi fena ediyor olabilir. Ama düşünürseniz aynı yumuşak yapı patates püresinde de var, çikolatalı fındık ezmesinde de... Demek ki neymiş, aslında sizin de sevdiğiniz bazı yumuşak yiyecekler varmış.
Arkadaşlarınızla birlikte daha çok yemek yiyin
İnsan bir yaştan sonra arkadaşlarının yanında yemek seçen insan olmaya utanıyor. Üstelik sizin inatla uzak durduğunuz bir yiyeceği, arkadaşlarınızın büyük bir iştahla yediğini gördüğünüzde fikriniz de değişebilir.
Yemekten kaçındığınız yiyecekle ilişkinizi yavaş yavaş kurun
Deniz mahsullerini sevmiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla kimse sizden bir anda bir kova midye ya da karides yemenizi bekleyecek değil. Ancak örneğin önce deniz mahsullü makarna ya da salatayla işe başlayıp zamanla tükettiğiniz çeşitleri ve miktarı yavaş yavaş artırabilirsiniz.
Sevmediğiniz yiyecekleri sevdiklerinizle karıştırın
Pırasa tek başına sizin için mutsuzluktan başka bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ancak yufkası incecik açılmış, bol peynirli bir böreğin içinde olduğunda bir anda gözlerinden kalpler çıkan emoji'ye dönüşmenizi sağlayabilir.
MESELA PATLICANI SEVMİYORSANIZ BİR DE BÖYLE DENEYİN
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün