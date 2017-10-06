Alacaatlı fay hattı!

Çağrı Erdener, Hürriyet Ankara’nın bu yazki stajyerlerindendi. Stajı süresindeki başarılı kent haberciliğini, bu iletisiyle şimdi de bir okur olarak sürdürüyor:





AYDINLATMA DA YOK

“Alacaatlı Mahallesi 3346. Sokak’ta iki ay önce altyapı çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından kazılan yerler, gelişigüzel kapatıldı. Son zamanlarda yeni yerleşimlerle işlek bir hâl alan caddede, aydınlatma direkleri de yok. Yetkililere şikâyetlerimizi iletmemize rağmen yolun ne aydınlatma sorunu çözülüyor; ne de kazılan yerler onarılıyor. Sürücüler, havanın kararmasıyla kaza tehlikesi atlatıyor.”

CADDELERİMİZ DELİK DEŞİK

Bu fotoğraf, YÜCETEPE Mahallesi’nde yaşayan K.K. adlı okurumuzdan geldi.

“Tüm caddelerimiz delik deşik” diyen okurumuz, Büyükşehir Belediyesi’nden çalışma beklediğini şu sözlerle aktarıyor:

“Araçlar, çukurlardan helak oluyor. Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle çamur banyosu yapıyor. Artık yeter! Bu yıl için ‘asfalt dökme rekoru kırdık’ sözleriyle övünen Büyükşehir Belediyesi buraları unuttu mu? Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar’dan, kış gelmeden asfalt istiyoruz.”

BİTMEYEN ÇALIŞMA ALERJİ YAPTI

Keçiören Etlik’e bağlı Kıvrımlı Caddesi Nurgül Sokak’a, ASKİ su borusu döşedi. Üç aydır yollar düzeltilmedi. Her yer toz, toprak. Rezillik içindeyiz. Astım hastası olan, toza karşı alerjisi olan insanlar var. Pencerelerimizi açamıyoruz. Buradan yetkili kişilere sesleniyorum, mağduriyetimizin giderilmesini istiyorum.

Sinem Özge COŞKUNÇAY

PİSLİKTEN SİNEKLER BÖCEKLER ÇOĞALDI

İstanbul Yolu(Fatih Sultan Mehmet Bulvarı) üzerindeki Yeni batı Mahallesi’ne yeni taşınan Sertaç Canbaz, sorunları anlatıyor:

“Mahallemizde çöplerin alımı dışında hiçbir temizlik yapılmıyor. Her yer çöplük gibi. Pislikten sinekler, böcekler çoğaldı. Yenimahalle Belediyesi ile görüştüm, Büyükşehir Belediyesi’nin ilgilendiğini söylediler. Lütfen sesimizi duyurun.”

ÖNERİM VAR-1

KAPAN KONULSUN

Dikmen Caddesi Tavuskuşu Sokak tek yönlü. Sokağın Hürriyet Caddesi girişinin iki tarafında da ‘girilmez’ levhası olduğu halde kimse aldırış etmiyor. 30 senedir aynı semtte oturuyorum ve istisnasız her gün bu tek yönlü sokakta mutlaka ters yönden gelen bir veya iki araçla karşılaşıyorum. Özellikle uzun farlarımı yakarak uyarmak istediğimde, ters yönden gelen bana kafa tutarak haklı çıkmaya çalışıyor.

ÖNERİM ŞU: Tek yönlü yolların girilmez tarafına kapan konulsun. Pahalı arabaları taksitle alıp kuralları hiçe sayanlar düzene girer sanırım.

Ali A.

ÖNERİM VAR-2

CEP AYARI SORUNU ÇÖZER

Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Dairesi’ni 3 kez aradığını ancak sonuç alamadığını söyleyen okurumuz Adnan Topuz’un da bir önerisi var:

“Eskişehir Yolu’ndan Hacettepe köprüsünü kullanarak merkeze dönüyoruz. Döndükten sonra tek şeritli cep girişi var. Burada trafik çok sıkışıyor. 50-100 metre ileride ise cep, iki şerit kullanılabilir hale geliyor.

ÖNERİM ŞU: Cep, 50-100 metre ileriye çekilsin ya da yol iki şerit haline getirilsin.

KISA... KISA...

* Mamak Mutlu Mahallesi 731/9 no’lu sokağımıza, iki yıldır altyapı çalışması bekliyoruz. Kanalizasyon için dilekçe vermediğimiz merci kalmadı. ASKİ vatandaşı oyalayıp duruyor. Kokudan duramaz hale geldik. Perişan haldeyiz, çözüm istiyoruz.

Haydar BATAK

* Altındağ Ali Ersoy Mahallesi Celal Esat Arseven Caddesi 73 no’lu Tarım Apartmanı’na ait otopark girişi, mayıs ayında yapılan kaldırım çalışmasında yarım bırakıldı. Araçların eskiden de olduğu gibi kaldırıma rahat çıkması için tümsek yapılmasını istiyoruz.

Tarım Apartmanı sakinleri

* Çankaya Mutlukent Mahallesi’nde, kaldırım taşları sökülüp yerine asfalt kaldırım yapıldı. Şimdi kaldırımlarımız simsiyah. Zarafet, doğaya saygı bu mu! Eski bozuk hali çok daha güzeldi.

Ayşe ÖZTÜRK

OKUR YAZAR SORUN ÇÖZER





MAMAK BELEDİYESİ'NE KONTEYNER TEŞEKKÜRÜ

Antalyalı bir arkadaşım, birkaç günlüğüne geldiği Ankara’da karşılaştığı çöp manzarasının fotoğrafını WhatsApp’tan göndermiş...

Şöyle demişti:

“Bu fotoğrafları Ankara’da çektim, çok utandım.”

NOT: Mamak’ın Şahintepe Mahallesi 664. Sokak.

*

Ve...

Yeni bir fotoğraf:

Mamak Belediyesi, sokağın birçok noktasına gıcır gıcır konteynerler koymuş.

Ve...

Yeni bir mesaj:

“Mahallede oturan arkadaşlar nasıl mutlu olmuşlar anlatamam. Mamak Belediye Başkanı’na da duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederiz.”

*

İşte!

Vatandaşı memnun/mutlu etmek bu kadar basit aslında.

Ankara’ya yakışmayan o kötü çöp manzarası, 22 Eylül’de Okur Köşesi’nde yer almıştı.