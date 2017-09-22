Engelliye 'RAM'pa yokuşu

YER: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi(Çankaya RAM).

Oğuz Mucurluoğlu, ‘özel eğitim alabilir’ raporu için annesiyle birlikte Çankaya RAM’a gitmiş.

Girişte, akülü arası için bir rampa var.

Ama.

Sözde rampa.

Bir kere çok dik.

Akülü araba sığmayacak kadar dar, dönüş yapma manevrası kısıtlı.

*

Durum böyle olunca, Oğuz Mucurluoğlu içeri girememiş.

Annesi işlemleri halletmiş, evrakları dışarı çıkarmış.

Oğuz da imzalamış.

*

Yaşadıklarını Okur Köşesi’ne yazan Oğuz Mucurluoğlu şunları kaydetmiş:



İÇERİDE İŞLEM DIŞARIDA İMZA



“Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi, yakın zamanda Balgat’taki yerinden Yıldız’a taşındı. Burası, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışan resmi devlet kurumlarımızdan biri. Modern binada daha rahat hizmet vereceğini düşündüğüm merkeze ilk gidişimde, absürt bir manzarayla karşılaştım. Çünkü, merkeze engelli erişimi daha girişte yoktu. İşlemlerimi halletmek üzere merkeze giren annem, engelli rampasının işlevsel olmadığını söylemiş. ‘İlerleyen zamanda alternatiflerin yapılacağı’ yanıtını almış. Yapılan işlem bana ait olduğu için annem bir görevliyle dışarı çıktı, yanıma geldiler. Gerekli olan imzaları attım ve işlemi bitirdik.

Aklımın almadığı sorular şunlar:

* Özellikle sağlık ve eğitim alanındaki devlet kurumlarının bina yerleşkeleri neden taşınmadan önce sorunsuz hale getirilmez?

* Engelliler neden hâlâ yok sayılır, görmezden gelinir ve yaşamlarında mücadele etmek durumunda bırakılırlar?

RECEP AKDAĞ TALİMAT VERMİŞTİ

Oğuz Mucurluoğlu daha önce de Gazi Osman Paşa Aile Sağlığı Merkezi’ne engelli rampası olmadığı için ulaşamadığını yazmış, dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın talimatı üzerine harekete geçen Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, aile sağlığı merkezinin girişine engelli rampasının konulmasını sağlamıştı.

SEMT TERMİNALLERİ İSTİYORUZ

Okurumuz Turan Diker, İstanbul-Ankara arasında ‘şehirlerarası otobüs terminali’ karşılaştırması yapmış.

Uzunca bir ileti göndermiş. Özeti şöyle:

“İstanbul’da, otobüs firmalarının klimalı semt servislerine ve semt terminallerine bakınca, biz Ankaralıların ne kadar geride kaldığına üzülüyorum. Ankara’da yıllar önce(Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali-AŞOT dönemi) otobüs firmalarının semtimizdeki terminalinde bekleyip, gelen otobüse ya da servise binerdik. Şimdi ise köy minibüsü gibi göstermelik bir servis var. Özellikle sabahları binmeye çalışsanız, ‘Yüzlerce kişi 30 kişilik servise nasıl binemez’ belgeseli çekilir. Artık Ankara’da; Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin toplu taşımaları gibi görüntüler görmek istemiyoruz. Temiz ve düzenli bir şekilde binilip inilebilecek semt terminalleri istiyoruz.

İstanbul’u kısmandım, ‘Bizde neden yok, neden olmuyor’ diye hayıflandım.”

OKURDAN NOT: Muhalefet, Ankara’daki yerel seçimlerde terminal servisleri ve semt(cep) terminali eksikliği sorununu bile göremedi.

BU FOTOĞRAFLARI ANKARA'DA ÇEKTİM ÇOK UTANDIM

Okur Köşesi’nde defalarca ‘çöp’ şikâyetine yer verdim.

Manzara hep aynı:

Konteyner yok! Kaldırım ve yol kenarları çöple dolu.

Ama.

Bu defakinin diğerlerinden bir farkı var.

O da fotoğrafı çeken.

Bu fotoğraflar...

İsminin gizli kalmasını isteyen Antalyalı bir arkadaşımdan geldi.

ADRES: Mamak’ın Şahintepe Mahallesi, 664. Sokak.

Hem gece hem de gündüz çekmiş.

Ve.

Birkaç günlüğüne geldiği Ankara’da karşılaştığı bu manzarayla ilgili fotoğrafların altına şu notu düşmüş:

“Bu fotoğrafları Ankara’da çektim, çok utandım.”

*

Sadece Mamak için değil.

Kentin birçok yerindeki benzer çöp manzaraları Ankara’ya yakışmıyor.

KISA... KISA...

* Çankaya Erzurum Mahallesi Geçim Sokak’ta, bir buçuk ay önce yapılan altyapı çalışması sonrası, kazılan yol çakıllı toprakla örtüldü. Sokağımız şimdi berbat durumda. Toz, topraktan geçilmiyor. Pencere açamıyoruz, kadınlar balkona çamaşır asamıyor.

A. Haluk BALABAN

* Mamak-Altındağ sınırındaki köprülü kavşak çalışması, çok güzel bir hizmet oldu. Ancak, kavşağın bitme yeri olan Karapürçek Caddesi komple çukurlarla dolu. Buranın güzel bir şekilde asfaltlanması lazım. Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar’dan özellikle rica ediyoruz.

F.U