Zagreus : Zeus ile Persephone'nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone'a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus doğdu.

Zakoreus : Perseus'un yardımına koşan prenlerden birinin adı. Argos tarafından öldürüldü.

Zakynthos : Boiotia'lı bir kahraman..Dardanos'un oğlu olduğuna inanılır, adını Zanta adasına vermişti.

Zamolksis : Thrakia'lı bir kahraman, sonradan tanrılaştırılmış

Zazanas : Zeus'un lakabı

Zelos : Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos'un oğlu. Zafer, Kudret, Şiddet Zelos'un kardeşleridir.

Zephyros : Batı rüzgarı, ilkbaharın müjdecisi.

Zetes : Boreas ile Orithyie'nin oğlu. Kalais'in ikiz kardeşi. Bu yüzden bu iki kardeşe Boreadlar derler. Bunların omuzlarında ve başlarında kanatları vardır.

Zethos : Zeus ile Antiope'nin oğlu. Amphion'un kardeşi.

Zeuksippe : Laomedon'un kızı

Zeukso : Okeanos ile Tethys'in kızı olan bir peri.

Zeus : Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.

