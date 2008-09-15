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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Z

    Z

    Hürriyet Haber
    15.09.2008 - 16:34 | Son Güncelleme:

    Zagreus : Zeus ile Persephone'nin oğlu. Zeus bir yılan şekline girerek Persephone'a yaklaştı ve birlikteliklerinden Zagreus doğdu.
    Zakoreus : Perseus'un yardımına koşan prenlerden birinin adı. Argos tarafından öldürüldü.
    Zakynthos : Boiotia'lı bir kahraman..Dardanos'un oğlu olduğuna inanılır, adını Zanta adasına vermişti.
    Zamolksis : Thrakia'lı bir kahraman, sonradan tanrılaştırılmış
    Zazanas : Zeus'un lakabı
    Zelos : Sadakat sembolü. Styks ile Okeanos'un oğlu. Zafer, Kudret, Şiddet Zelos'un kardeşleridir.
    Zephyros : Batı rüzgarı, ilkbaharın müjdecisi.
    Zetes : Boreas ile Orithyie'nin oğlu. Kalais'in ikiz kardeşi. Bu yüzden bu iki kardeşe Boreadlar derler. Bunların omuzlarında ve başlarında kanatları vardır.
    Zethos : Zeus ile Antiope'nin oğlu. Amphion'un kardeşi.
    Zeuksippe : Laomedon'un kızı
    Zeukso : Okeanos ile Tethys'in kızı olan bir peri.
    Zeus : Baştanrı. Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü. Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti.
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