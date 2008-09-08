Yükselen Burç Nasıl Bulunur?

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Birinci örnejten faydalanmak için, önce dairenin etrafındaki gün ve aylar yazılı bölümlerden doğum tarihinize uygun olanını seçin. Bir sonrakitarih bölümünden başlamak üzere, doğum saatinizin sayısı kadar sayarak ilerleyin. Bu işlemi ok yönünde yapmayı unutmayın. Geldiğiniz dilimin altında yazılı olan burç büyük ihtimalle Yükselen burcunuz olacaktır.

Büyük ihtimalle diyorum, çünki bu kabaca bir hesaplama yöntemi olduğu için saatler küsuratsız olarak alınmıştır. Dolayısıyla bu veya diğer verdiğim iki yolla bulduğunuz burçtan, bir önceki veya bir sonraki burcun yükselen burcunuz olması da mümkün olabilir.

Bu konuda tam emin olabilmek için, daha önce 1. kitapta, “Yükselen burç tipleri ve karekter özellikleri” hakkında verdiğimiz açıklamalar ışığında inceleyerek, size en uygun olan yükselen burcu tespit edebilirsiniz.

Bir diğer şekilde yükselen burcu bulmak için, sadece pratik zekanızı ve bilgileriniz kullanmanız yeterli olur. Bunun için burçların sırasını, doğum tarihinizdeki güneşin doğuş ve batış zamanlarını bilmek gerekli...

Eğer; sabah güneş doğmadan evvel, gecenin sonuna doğru doğmuşsanız yükselen burcunuz iç burcunuzla aynı burç olacaktır. Güneşten bir, iki saat sonra doğmuşsanız iç burcunuzdan bir sonraki burç yükselen burcunuzdur.

Daha özet anlatımla; sabah ezanı, güneşin doğuşu ve onu takip eden belli bir süre içinde doğmuşsanız, yükselen burç iç burçla aynı veya bir evvelindeki veya bir sonrasındaki burç olacaktır..

Akşam ezanına doğru, akşam ezanı ve onu takip eden belli bir zamanda olan doğumlarda, iç burcun 180 derece karşısına gelen burç, bir öncesi veya bir sonrasındaki burç yükselen burç olacaktır.

Gece yarısındaki doğumlarda ise yükselen burç, iç burçtan 3 veya 4 önceki burç olur. Bu durumda güneş ayak ucuna yakın bir yerlerde olacaktır.

Güneşin, doğum zamanına göre haritada bulunduğu yerleri şu şekilde de özetleyebiliriz.

Öğlen zamanı; haritanın tepe noktasında,

Şafak vakti; 1. evde

Gece yarısı; ayak ucu noktasında

Grup vakti, Alçalan burçda bulunur. Diğer vakitlerdeki doğumlar için bunlara kıyasla hesaplama yapmak mümkündür.

Burçların sıralanışı saatin tersi istikametindedir. Bu husus unutulmamalıdır.

Bu bölümde verilen örnekler çok pratik ve kabaca tahmin yöntemleridir. Burçlara ait bilgiler ışığında, bulduğunuz burcu incelemeli ve kişide mevcut özelliklerle karşılaştırmalısınız. Aksi halde çok sağlıksız bir tahmin yaplımış olur...

Kesin olarak yükselen burcu bulmak ve harita hazırlamak için özel hesaplama yöntemleri kullanılır...

