Kontrollü sosyal ve iş hayatımız

FATİH ŞAKİR: Nazar İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



- Merhaba Fatih Bey kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

Üsküp kökenli bir ailenin evladı olarak 1974’te Bursa’da doğdum.. İlk, orta, lise eğitimlerimi Bursa’da tamamladım. Akabinde Bilkent Üniversitesi Turizm Otelcilik Bölümü’nü ve daha sonra da iktisat fakültesinden mezun oldum. Okurken yaz aylarında Oxford Lady Spencer College’de dil eğitimi aldım. Askerliğimi İstanbul Harp Akademileri’nde yaptım. Halen; Nazar İnşaat Başkan Yardımcısı ve BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği’ni yürütüyorum. Eşim Cemile Şakir ile Ayliz Berre ve Ceylin Bade adlı 2 kız çocuğumuz var. Hayatta nelerden hoşlanırım; Ailemle birlikte yaptığım yapılan her türlü faaliyet ve yurtiçi-yurtdışı kültür gezisi beni mutlu ediyor. Çünkü tatillerde birbirimize daha fazla vakit ayırabiliyoruz ve her anın tadını çıkarıyoruz.

- Koronavirüs nedeniyle 2.5 aylık bir süreci karantinada geçirdik. BALKANTÜRKSİAD Derneği olarak bu dönemde neler yaptınız?

Ülkemizde mart ayında baş gösteren ve tüm dünyada olduğu gibi bizleri de derinden etkileyen bu pandemi sürecinde BALKANTÜRKSİAD olarak üyelerimizle mümkün olduğunca iletişim halinde olmaya çalıştık. Ülkemizde görülen ilk vakanın ardından henüz koronavirüs ile ilgili tedbirler alınmamışken dernek olarak üyelerimizin sağlığını düşünerek tüm fiziki faaliyetlerimizi (yönetim kurulu toplantıları, seminerler, bilgilendirme toplantıları, çalışma grubu toplantıları, sinerji toplantıları vb.) iptal ettik.

- Bu süretçte yurdışında kalan üyeleriniz oldu mu?

Bildiğiniz üzere BALKANTÜRKSİAD balkan kökenli iş insanlarının oluşturduğu bir sivil toplum örgütü. Üyelerimizin çoğu başta Balkan ülkeleri olmak üzere yurt dışı bağlantılı çalışıyor. Bu sürece yurt dışında yakalanan ve ülkeye dönmekte zorluk çeken bazı üyelerimiz oldu. Bizler Dışişleri Bakanlığı ile irtibat kurarak üyelerimizin ülkeye dönmelerini sağladık.

- Haftalık olağan yönetim kurulu online toplatılarınız da kimleri ağırladınız?

Her toplantımıza 1 konuk davet etmeye karar verdik. Bu güne kadar toplantımıza sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş; TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, TBMM Sırbistan Dostluk Grubu Başkanı -Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi ve Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin; TBMM Bosna Hersek Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Vekili Refik Özen; CHP Balkan Masası Başkan Yardımcısı-TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem; AK Parti Bursa Milletvekili-TBMM Dışişleri Komisyon Üyesi ve Türkiye-Zambiya Dostluk Grubu Başkanı Atilla Ödünç, CHP Bursa Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Erkan Aydın. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Başkanı Bursa Milletvekili Ahmet Kamil. Son toplantımızda da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar konuğumuz oldu. Bu dönemde üyelerimizin yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini karşılıklı görüştük.

‘BASIN VE KAMUOYU İLE PAYLAŞTIK’

Bu süreç içinde sağlığın yanında en önemli sektörün tarım olduğu bilinciyle tarıma destek çağrısı yaptık ve toplantılarımıza katılan her konuğumuza konunun önemini hatırlattık. Ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Başkanı Sabriye Şen’in hazırladığı sektörel değerlendirmeleri basın ve kamuoyu ile paylaştık.

- Üyelerinizle birlikte yapmış olduğunuz anket çalışmanızda neler gerçekleştirildi?

Pandeminin üyelerimizin işlerine etkilerini belirlemek amacıyla bir anket çalışması yaptık. Üyelerimizin katkılarıyla ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyaları düzenledik. Gerek vakfımız üzerinden öğrencilere, gerekse dernek üzerinden ihtiyaç sahiplerine gıda, burs, maske gibi pek çok yardımda bulunduk. Bunlardan birkaçına değinecek olursak; 200 adet gıda paketini Bursa Valiliği başkanlığında kurulan Mudanya Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla dağıtılmak üzere Mudanya Kaymakamlığı’na teslim ettik. Yine BTSO aracılığı ile ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptık. Son olarak da Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilen 20 bin adet tıbbi maskeyi komşu ülke Bulgaristan’da ihtiyacı olanlara gönderilmek üzere Bulgaristan Bursa Konsolosluğu yetkililerine teslim ettik.

- Sinerji toplantısında ağırladığınız Fenerbahçe’nin efsane başkanlarından Ali Şen’le ilgili neler söylemek istersiniz?

Çalışma Gruplarımız, BALNET gruplarımız da süreç boyunca online toplantılarına haftalık olarak devam ettiler. BALKANTÜRK Akademi grubumuzun başkanı Şehzan Seçen moderatörlüğünde instagram hesabımızdan canlı yayınlarımızla alanında uzman 6 farklı konuğu ağırlayarak hem üyerimizi hem de kamuoyunu bilgilendirdik. Bildiğiniz üzere derneğimizin kuruluşundan bu yana geleneksel olarak düzenlediğimiz ve çok önemli konukların konuşmacı olarak iştirak ettikleri sinerji toplantılarımızla Bursa’da gündem oluşturduk. Pandemi sürecinde bir ilke imza atarak bir e-sinerji toplantısı düzenledik ve İş İnsanı Fenerbahçe Eski Başkanı Sayın Ali Şen’i binlerce takipçimizle Facebook ve Youtube kanallarımızdan canlı olarak buluşturduk. Bursa Valiliği ve BTSO ile “Kriz Masası” oluşturduk. Sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde üyelerimizden çalışma zorunluluğu olan firma taleplerini ilgili birimlere ileterek yasaktan muaf olmalarını sağladık.

- Dernek olarak bundan sonraki süreç için aldığınız kararlar, planlar, projeler var mı?

Bildiğiniz gibi bütün üyelerimizin katkılarıyla inşa ettiğimiz Bursa için örnek bir proje olan BALKANTÜRKEVİ’ni tamamlamış ve 5 Mayıs 2018 tarihinde resmi açılışını yapmıştık. Bu dönem için en büyük projemiz binamızın bitişiğinde bulunan halı sahanın farklı bir yere taşınarak yerine tüm Balkan ülkelerinden bitki ve objelerin yer alacağı bir tematik park oluşturmak. Halı sahanın taşıma işlemlerini dernek olarak üstlendik ve Odunluk Mahallesine yeni bir halı saha inşaa etmeye başladık. Haziran sonu gibi halı saha tamamlanacak ve park çalışmalarımız başlayacak. 29 Ekim 2020 de de BALKANTÜRK Parkı’mızın resmi açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.

‘ÇARK DÖNSÜN MANTIĞI’

- Haziran ayı itibariyle ‘yeni normal’ başladı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de görünen ilk COVID-19 vakasından bugüne kadar pandemi süreci sağlık çalışanlarımız tarafından çok iyi yönetildi. Tedbirlerimizi hızlıca aldık. Yavaşça yeni normale adapte olmaya çalışıyoruz ve olacağız. Fakat bu süreçde kanımca en büyük ekonomik krizi hizmet sektörü, turizm ve daha sonra diğer sektörler aldı ve almaya devam ediyor. Henüz kafe ve lokantalar açıldı ama doluluk oranı sıkıntılı. Hükümetimiz paket üzerine paket açıklıyor elinden geldiğince, bu paketlerden inşallah ihtiyaç doğrultusunda kullanılır diye düşünüyorum. Kısacası bu birkaç aylık süreçte eskisi gibi kar etmek değilde “çark dönsün yeter” mantığı ile düşünmek gerekiyor.

- Peki sizin kişisel işleriniz nasıl etkilendi bu süreçten?

Biz ailecek inşaat işindeyiz. Çocukluğumdan beri okul dışında; tabiri caizse İnşaatlarda, şantiyelerde büyüdüm. Bir patron çocuğu gibi değil de şantiye elemanlığından tutunda şantiye ve şirkette tüm kademelerde çalıştım. Şu anda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak Babam Murat Şakir ile beraber 1983 kuruluşlu şirketimizde görev yapmaya devam ediyoruz.

- Size göre sektör olarak kriz devam ediyor mu?

Tabi bunlar Bir inşaat firması için önemli notlar, Türkiye olarak çok kriz atlattık ve atlatmaya devam ediyoruz. Kur farklarının bu kadar fırladığı dönemde en çok müteahhitler etkilendi. O yüzden baştan İmar planlarına göre hareket edip İmara açılacak yerleri tarla statüsündeyken almaya çalışıyoruz; Bizi diğerlerinden ayıran bu. Çünkü satarken değil alırken kazanıyoruz. Bu her iş için aynıdır satış noktasında piyasa bellidir. Bursa dünyanın en hızlı nüfus alan illerinden biri. Buna en yeni örnek TEKNOSAB gerçeği 7 milyon 267 bin m2 alana yapılıyor ki yanında TOSAB, DERİ İHTİSAS var ve yanlarında KOTİYAK olacak yani toplamda 12 milyon metrekare yere birçok fabrika yapılacak.

KONUT VE SOSYAL YAŞAM ALANLARI

Buralarda çalışacak binlerce İnsana ve ailelerine konut ve sosyal yaşam alanları planlanıyor! Kısacası yeni Nilüfer planlanıyor. İşte biz buraların peşine ilk düşenlerdeniz; Yıllar önce Babam Murat Şakir, Beşevler’in köy olduğu zamanlar; 1/5000 lik ve 1/1000’lik planlar açıklandıktan sonra buralardan arazi ve tarla satın almıştı. Yaşı bana yakın ve benden büyükler çok iyi bilir buraların (Beşevler, İhsaniye) bomboş halini.. Kısacası bizim en büyük avantajımız bu! Müteahhitlik kısmı Türkiye şartlarında herkes için her an tehlikeli, o da müteahhit işini ne kadar iyi yaparsa yapsın ona bağlı olmayan konjonktürel durumdan kaynaklanıyor. HBir de ‘yerli otomobil’i de Bursa’ya verdiler. Şu an 3 milyon olan şehrimizin nüfusu bu sanayileşmelerden sonra 4 milyona çıkar diye düşünüyorum.

11- Koronavirüs sürecinde iş hayatınızda ne tür tedbirler aldınız?

Küresel bir salgın yaşıyoruz. Sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bu salgına karşı bütün devletler; sağlık için, gelecek için, insanlık için mücadele ediyor. Hükümetimiz, sağlık bakanımız, sağlıkçılar, belediyeler, sivil toplum ve iş insanları el ele, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini veriyoruz. Nazar İnşaat olarak ülkemizde COVID-19 ölümlerinin başladığı ilk günlerde şantiyedeki fiziki işlerimiz henüz bitmişti.. O konuda biraz şanslıyız. Bugünlerde yeni proje çalışmalarımıza yöneldik ve şu anda mevcut bitmiş daire satışlarımızda müşterilerimiz ile sosyal mesafemizi koruyarak dairelerimizi gezdiriyoruz . Gezdirdikten sonra diğer müşterimizden önce derhal temas yerlerinin komple dezenfektasyonunu yapıp havalandırmasını yapıyoruz.