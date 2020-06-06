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Ankara Haberleri: Yurt dışı uçuşlar yeniden başlıyor

ANKARA HABERLERİ

Yurt dışı uçuşlar yeniden başlıyor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
06.06.2020 - 01:42 |Son Güncelleme :

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir gerçekleşmeyen yurt dışı direkt uçuşlar, 11 Haziran’da başlıyor. İlk direkt uçuş saat 08.55’te Berlin Tegel Havalimanı’na gerçekleştirilecek.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Koronavirüs tedbirlerinin hafifletilerek devam ettiği normalleşme süreciyle birlikte uzun bir aranın ardından yurt içi uçuşları haziran başından itibaren başlamıştı. Şimdi ise yurt dışı uçuşlarının yapılacağı ülkeler belli oldu. Başkent’ten yurt dışına ilk direkt uçuş 11 Haziran perşembe günü saat 08.55’te TK7732 sefer sayılı AnadoluJet uçağı ile Almanya’nın Berlin kentindeki Tegel Havalimanı’na gerçekleştirilecek. Pegasus ise 15 Haziran’dan sonra Ankara çıkışlı yurt dışı uçuşlarını başlatacak. Sağlık Bakanlığı’nca 20 Mayıs’ta alınan karar çerçevesinde yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları, havalimanlarında yapılan muayeneleri sonrasında, kendi evlerinde devam edecek.

Yurt dışı uçuşlar yeniden başlıyor

TEMASSIZ BİLET VE KONTROL

1 Haziran’da iç hat seferlerinin başladığı Esenboğa Havalimanı’nda dış hat uçuşları için de hazırlıklar tamamlanmış durumda. Yolcuların havalimanı girişinden uçağa bininceye kadar kullanacakları alanlara sosyal mesafe kuralına uygun çizgi çekildiği havalimanında, görevlilerin bulunduğu gişelere de yolcularla teması önlemek için şeffaf plakalar konuldu. Girişte termal kameralar ile ateşleri ölçülerek alınan yolcular, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kırmızı çizgilerde bekleyerek ilk güvenlik noktasından geçebiliyor. İlk güvenlik noktasından geçen yolcular uçuş biletlerini almak için ilgili firmaya giderek, kimliğini bilet makinesine okutup temassız şekilde alabiliyor. Ardından 2’nci güvenlik kapısından geçen yolcular, yine temassız bir şekilde vücut tarama cihazından geçiyor.

CEZASIZ DEĞİŞİM VEYA AÇIĞA ALMA

THY 20 Haziran tarihine kadar alınacak biletler için esnek seyahat imkânlarının sunulacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: “20 Haziran 2020’ye kadar alacağınız biletlerinizi 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak başka bir uçuş için değiştirebilir ya da tarihini daha sonra belirlemek üzere biletinizi açığa aldırabilirsiniz. Detaylı bilgi için esnek seyahat sayfamızı incelemeyi unutmayın.”

Yurt dışı uçuşlar yeniden başlıyor

Uçuşların yeniden başlatılması öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda koronavirüse yönelik dezenfekte çalışması ve hazırlık yapılmıştı.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yurt dışı uçuşlar yeniden başlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Haziran 2020 tarihinde saat 01 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yurt dışı uçuşlar yeniden başlıyor haberi güncellenecektir.

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