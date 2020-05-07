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Ankara Haberleri: Yiyecek sektörü açılış için hazırlıklara başladı

ANKARA HABERLERİ

Yiyecek sektörü açılış için hazırlıklara başladı

Hürriyet Haber
07.05.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO), koronavirüs ile mücadele kapsamsında 18 Mart'tan bu yana geçici olarak faaliyetleri durdurulan yiyecek-içecek hizmetleri sektörünü ‘yeni normalleşme sürecine’ hazırlıyor.

Hürriyet Haber

ATO'nun Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi, ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığında, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz'ın da katılımıyla sektörün kapalı kaldığı süreçte yaşadığı sorunlar ile açılış sonrasına dair önlemlerin ele alındığı toplantı düzenledi. İşletme ve istihdamın devamına ilişkin endişelerin bulunduğuna değinen Baran, şunları söyledi:

“Başkent'te bu sektörde faaliyet gösteren 6 bini aşkın üyemiz adeta bir istihdam deposu görevi üstlenerek binlerce kişiye iş ve aş sağlıyor. Günlük kazançlarla işletme çarklarını döndüren sektör, 1.5 aydır hem geçmiş ödemeleri hem de gelecek kaygılarıyla baş başa kalmış durumda. Buna rağmen, toplumsal sorumluluklarının bilinciyle 'yeni normalleşme sürecine' hazırlanıyor."

TENCEREDE DAYANIŞMA KAYNASIN

Yiyecek sektörü açılış için hazırlıklara başladı

Ekonomik tablonun en kısa sürede toparlanabilmesi için tüm vatandaşlara yeni normalleşme sürecinde sektörlere destek olması çağrısında bulunan Baran, "Restoran, lokanta ve kafelerimizin mutfaklarında, tencerelerinde ‘dayanışma’ kaynasın” dedi. Baran, tüm işletmelere, çalışanlarıyla COVID-19'la mücadele yöntemlerini de içeren hijyen eğitimi vereceklerini belirtti.

ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 YIL UZATILMALI

Toplantıda Komite üyeleri, bu süreçte mekânlarının sosyal mesafeye uygun şekilde dizayn edilmesiyle yüzde 40-50 seviyesinde gerileyecek iş hacmi ve ortaya çıkacak küçülme dikkate alınarak, istihdamın korunması için Kısa Çalışma Ödeneği'nin 1 yıl daha uzatılması ve istihdama dair diğer desteklerin devreye alınması istendi. İş hacmi gerilerken elektrik, su, doğal gaz gibi giderlerin aynı şekilde sürdürülemeyeceği gerçeğinden hareketle, sübvanse yollarının devreye alınması, online yemek siparişi yapan şirketlerin komisyon oranlarının düşürülmesi gerektiği vurgulandı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yiyecek sektörü açılış için hazırlıklara başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yiyecek sektörü açılış için hazırlıklara başladı haberi güncellenecektir.

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