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Ankara Haberleri: Yarınlarımızın teminatı gençler

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Yarınlarımızın teminatı gençler

Hürriyet Haber
19.05.2020 - 13:20 |Son Güncelleme :

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 101’inci yıl dönümünü ve Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayımladığı mesajla kutladı. Vali Şahin, mesajında özetle şunları söyledi:

Hürriyet Haber

“19 Mayıs 1919 günü Samsun’da başlayan süreç, millî direniş ruhuyla verilen destansı bir kurtuluş mücadelesinin ardından zaferle taçlanmıştır. Bugünümüzün ve yarınlarımızın teminatı sevgili gençler, Bayramınız kutlu olsun. Geleceğe emin adımlarla yürürken tüm güçlüklere karşı gençlerimizin enerjisi, geniş ufku, bilgi birikimi ve idealleri topluma güç verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Yarınlarımızın teminatı gençler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Mayıs 2020 tarihinde saat 13 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Yarınlarımızın teminatı gençler haberi güncellenecektir.

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