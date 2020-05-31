Yarın AVM’lerin tamamı açılıyor

Bir bölümü 11 Mayıs’ta açılan, bir bölümü ise koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı kalacağını açıklayan AVM’lerin tamamı, yarın yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Vatandaşlar koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sosyal mesafe kurallarına göre sıraya geçerek, ateşleri ölçüldükten sonra mağazalara alınacak. Maskesi olmayan ziyaretçiler içeri alınmayacak. Yeni düzenlemeler kapsamında yaya girişleri, mağaza girişleri ve asansör girişlerinde 1 buçuk metre aralıklarla bekleme ve geçişler için zeminlerde işaretlemeler olacak. AVM giriş kapılarında ve merkez içerisinde belli noktalarda el dezenfektanları bulunacak, müşteri asansörleri yalnızca engelli ve hamile ziyaretçiler tarafından kullanılabilecek. Yürüyen merdivenlerde ise kişiler arasında en az dört basamak boşluk bırakılması sağlanacak. AVM görevlileri sosyal mesafenin korumadığı durumlarda müşterileri uyaracak. Bazı AVM’lerden yapılan açıklamalar şöyle:

YÜZDE 100 TAZE HAVA

Kentin kalabalık AVM’lerinden Armada’nın yönetimi, koronavirüs önlemleriyle müşterilerini ağırlayacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Antiviral ultra hijyenik filtre ile çalışan havalandırma sistemi, alışveriş merkezi ziyaretçilerini yüzde 100 taze hava ile buluşturacak. Girişlerde ve alışveriş boyunca maske takma zorunluluğu ile tedbirler sıkı tutulacak. Nano Gümüş İyon Teknolojisi ile Armada Alışveriş Merkezi’nde bulunan tüm mağaza ve ortak kullanım alanları dezenfekte edilmiş olup, açılış itibarıyla da düzenli olarak devam edecek.”

MAKSİMUM 4 BİN 992 KİŞİ

Müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığı için 1 Haziran’ı beklediklerini belirten CEPA yönetimi ise, “Yapılan düzenlemeler kapsamında yaya girişleri, mağaza girişleri ve asansör girişlerinde aralıklarla bekleme ve geçişler için zeminlere işaretlemeler yapıldı. AVM giriş kapılarına ve belli noktalara el dezenfektanları koyuldu. Müşteri asansörlerinin yalnızca engelli ve hamile ziyaretçiler tarafından kullanılacağı bu süreçte, yürüyen merdivenlerde kişiler arasında dört basamak boşluk bırakılacak. AVM içerisine yüzde 100 temiz hava verilecek. Alışveriş boyunca maske takma zorunluluğu devam ederken, AVM içerisine en fazla 4 bin 992 kişi alınabilecek” açıklamasını yaptı.

HİJYEN ÜST SEVİYE

Panora AVM ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gerekli önlemlerin alındığını belirterek, “Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi olarak, yeniden ‘yaşama’ dönüyoruz. Yaz mevsiminin sıcacık renkleri ile hayata merhaba diyoruz. Devletimizin bizlere sunduğu sosyal izolasyon sürecine uygun koşullarda, siz değerli misafirlerimizle yeniden buluşuyoruz” ifadelerine yer verdi. Kentpark ise Twitter hesabı üzerinden, “Hijyen standartlarımızı en üst seviyede tutarak, siz değerli misafirlerimize her zaman olduğu gibi kusursuz hizmet sunmaya devam edeceğiz” paylaşımını yaptı.

GÜVENLİ OLANA KADAR BEKLEDİK

Atakule AVM ise Instagram hesabından, “Eviniz kadar güvenli olana kadar bekledik, sizleri en sağlıklı şekilde ağırlayabilmek için tüm hazırlıklarımız tamamladık ve 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile kapılarımız açma karar aldık” diye yazdı. Optimum AVM ise uyulması gereken kurallardan oluşan görselleri paylaşarak, “1 Haziran’da buluşmaya hazırız. Saat 10.00 22.00 saatleri arasında hizmetinizde olacağız” paylaşımı yaptı.

SIRA BEKLERKEN SOSYAL MESAFE UNUTULMUŞTU





Kent genelindeki AVM’ler, koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart’ta kapatılmıştı. 11 Mayıs’ta ise verilen izin doğrultusunda bazı AVM’ler yeniden kapılarını açmıştı. Hürriyet Ankara yeniden açılan 5 AVM’ye giderek yaşananları ‘AVM’lerde ilk gün manzaraları’ haberiyle gündeme getirmişti. AnkaMALL AVM’nin giriş sırasında uzayan kuyruklar ve sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe sayması dikkat çekmişti.