Videodan etkilendi merceğini kaybetti

Altındağ’da oturan Melike ve Ramazan Ortakçı çiftinin tek çocuğu Çınar, olayın ardından kanlar içinde kaldı ve ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Üst üste 2 ameliyat geçiren Çınar, sağ gözündeki merceğin alınmasının ve 20 dikiş atılmasının ardından taburcu edildi. Anne Melike Nur Ortakçı, oğlunun kendisinden soda istediğini, beraber markete gidip aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Eve geldiğimiz anda ayakkabılarımı çıkarana kadar oğlum mutfağa gitti ve sodanın patlama sesi geldi. Şu anda doktorlar tarafından oğlumun gözünün görmesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Doktorlar, en az 5 ameliyat daha olabileceğini dile getiriyor. Bugün 'soda açma akımı' başka bir gün başka bir akım çıkacak. Bu olay 3 saniyelik. Devletimiz bu konuya el atsın.”







