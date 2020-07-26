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Ankara Haberleri: Videodan etkilendi merceğini kaybetti

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Videodan etkilendi merceğini kaybetti

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/DHA
26.07.2020 - 01:14 |Son Güncelleme :

İnternette akım haline gelen soda şişesini bıçakla açma videosundan etkilenen ve sodayı kaşıkla açmayı deneyen 5 yaşındaki Çınar Ortakçı, şişenin patlaması ve cam parçalarının gözüne isabet etmesi sonucu sağ göz merceğini kaybetti.

Gizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/DHA

Altındağ’da oturan Melike ve Ramazan Ortakçı çiftinin tek çocuğu Çınar, olayın ardından kanlar içinde kaldı ve ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Üst üste 2 ameliyat geçiren Çınar, sağ gözündeki merceğin alınmasının ve 20 dikiş atılmasının ardından taburcu edildi. Anne Melike Nur Ortakçı, oğlunun kendisinden soda istediğini, beraber markete gidip aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu: "Eve geldiğimiz anda ayakkabılarımı çıkarana kadar oğlum mutfağa gitti ve sodanın patlama sesi geldi. Şu anda doktorlar tarafından oğlumun gözünün görmesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Doktorlar, en az 5 ameliyat daha olabileceğini dile getiriyor. Bugün 'soda açma akımı' başka bir gün başka bir akım çıkacak. Bu olay 3 saniyelik. Devletimiz bu konuya el atsın.” 

Videodan etkilendi merceğini kaybetti

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