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Ankara Haberleri: Vefasızlık örneği

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Vefasızlık örneği

Hürriyet Haber
03.03.2020 - 09:20 |Son Güncelleme :

Melike Hatun Türbesi ve çevresinin durumuna dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, “Melike Hatun’un kabrinin üzerine duvarlar yıkılmak üzere. Yan tarafı mezbelelik bir halde. “Bir tabelasının dahi olmaması gerçekten vefasızlık örneği” dedi.

Hürriyet Haber

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2017’de açılışını yaptığı Melike Hatun Camii’ne adını veren Melike Hatun Türbesi, ilgi bekliyor. Melike Hatun Türbesi’nin yanındaki binada yer alan ‘DİKKAT! BİNAYA YAKLAŞMAK TEHLİKELİ VE YASAKTIR’ ve ‘DİKKAT! DUVARA YAKLAŞMAYIN YIKILABİLİR’ uyarılarına dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

Vefasızlık örneği

BİRÇOK ANKARALI BİLMİYOR

“Melike Hatun Türbesi ve çevresinin durumu ortada. 14. yüzyılda yaşayan, varlıklı bir aileden gelen, Ankaralı olan ve Ankara’da birçok eser yaptırmış olan Melike Hatun’un kabrinin üzerine duvarlar yıkılmak üzere. Yan tarafı mezbelelik bir halde. Yönlendirme levhası yok. Birçok Ankaralı böyle bir türbenin olduğunu bilmiyor, gelip geçenler fark etmiyor. Adına çok görkemli bir cami yapılan, bu vesileyle ismi hafızalara kazınan Melike Hatun’un türbesinin bir tabelasının dahi olmaması gerçekten vefasızlık örneği olarak karşımıza çıkıyor. Burası gibi nice öz değerlerimiz var ki, sahip çıkılmayı bekliyor. Bir Ulus projesi yapılacaksa eğer sadece yapısal düzenlemeler değil, bu bölgenin manevi değerlerinin de göz önünde bulundurulması gerekiyor. Maalesef özellikle Ulus’taki bazı mekânların şu an içinde bulunduğu durum hiç de iç açıcı değil. Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilgili kurumların bu konuda adım atması, kentin manevi değerlerini unutmaması gerekiyor.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vefasızlık örneği hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mart 2020 tarihinde saat 09 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vefasızlık örneği haberi güncellenecektir.

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