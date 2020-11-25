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Ankara Haberleri: Vatandaşı kandıran affedilmeyecek

ANKARA HABERLERİ

Vatandaşı kandıran affedilmeyecek

Hürriyet Haber
25.11.2020 - 01:01 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde ölçü-ayar denetimi yaptı.

Hürriyet Haber

Ekipler, 985 tezgâhta bulunan ölçü aletlerindeki damga, mühür ve muayeneleri kontrol ederek, mühür süresini doldurmuş 125 teraziyi tezgâhlardan kaldırdı. Tartılarda hileli satış yapılıp yapılmadığını da kontrol eden ekipler, yanlarında getirdikleri tartılarla pazarcı esnafı tartısının ölçümünü kıyasladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşları kandırarak haksız yoldan kazanç elde eden pazarcıların asla affedilemeyeceğini söyledi. Ekipler ayrıca, COVID-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe ile pazar alanlarında sigara içilmemesi konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Vatandaşı kandıran affedilmeyecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Kasım 2020 tarihinde saat 01 01’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Vatandaşı kandıran affedilmeyecek haberi güncellenecektir.

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