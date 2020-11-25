Vatandaşı kandıran affedilmeyecek

Ekipler, 985 tezgâhta bulunan ölçü aletlerindeki damga, mühür ve muayeneleri kontrol ederek, mühür süresini doldurmuş 125 teraziyi tezgâhlardan kaldırdı. Tartılarda hileli satış yapılıp yapılmadığını da kontrol eden ekipler, yanlarında getirdikleri tartılarla pazarcı esnafı tartısının ölçümünü kıyasladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşları kandırarak haksız yoldan kazanç elde eden pazarcıların asla affedilemeyeceğini söyledi. Ekipler ayrıca, COVID-19 tedbirleri kapsamında maske kullanımı ve sosyal mesafe ile pazar alanlarında sigara içilmemesi konusunda gerekli uyarılarda bulundu.