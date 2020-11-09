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Ankara Haberleri: Trafiğe kapalı güzergâhlar

ANKARA HABERLERİ

Trafiğe kapalı güzergâhlar

Hürriyet Haber
09.11.2020 - 16:37 |Son Güncelleme :

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü sebebiyle yarın kentte düzenlenecek anma törenler için saat 06.30’dan itibaren trafiğe kapatılacak güzergâhlar şöyle:

Hürriyet Haber

* Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar
* Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Trafiğe kapalı güzergâhlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Kasım 2020 tarihinde saat 16 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Trafiğe kapalı güzergâhlar haberi güncellenecektir.

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