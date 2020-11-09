Trafiğe kapalı güzergâhlar

* Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

* GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

* Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

* Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

* Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,

* Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar

* Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar.