Trafiğe kapalı güzergâhlar

* Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Millî İrade Meydanı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı - Anadolu Meydanı arası) ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* Anıt Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* Gençlik Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar,
* Akdeniz Caddesi ile açılan tüm cadde ve sokaklar
* Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar.
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