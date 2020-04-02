Toplu taşımada korona düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında raylı sistemlerde yolcu sayısının yüzde 90, otobüslerde yüzde 84 azaldığını belirterek toplu taşımada yeni düzenlemelere gitti. Bu kapsamda özel halk otobüslerinin de (ÖHO) EGO otobüsleri ile ortak hizmet verdiği hatlarda EGO otobüsleri çalışmıyor, EGO otobüslerinin gece seferleri yapılmıyor, metro ve ANKARAY ise yeni sefer saatleriyle hizmet veriyor. Yeni düzenleme ile artık Kızılay’dan Koru ve OSB yönlerine son trenler 01.00 yerine 00.00’da hareket ediyor. ANKARAY’ın 00.50 olan son tren saati 23.50’ye çekilirken, AKM’den Şehitler yönüne ise son metro treni 00.15’te hareket ediyor.

METRODA YÜZDE 90

EGO Genel Müdürlüğü’nden metrolarla ilgili yapılan açıklamada “Ülkemiz gündeminde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, 9-30 Mart tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü raylı sistemlerinde taşınan yolcu sayısında yaklaşık yüzde 90 oranında azalma görülmüştür. Yolcu yoğunluğunda görülen azalma nedeniyle, 1 Nisan tarihi itibarıyla metro ve ANKARAY’da belirtilen yeni servis programı uygulanacaktır” denildi.

OTOBÜSTE YÜZDE 84

Otobüsler için yapılan düzenleme için de “Ülkemiz gündeminde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, 9-30 Mart tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü otobüsleriyle taşınan yolcu sayısında yaklaşık yüzde 84 oranında azalma görülmüştür. Yolcu yoğunluğunda görülen azalma nedeniyle, 1 Nisan tarihi itibarıyla Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile ortak güzergâhta çalışmakta olan hat numarası ve güzergâh bilgisi belirtilen hatlarımız ile gece yolcu servisi hatlarımızda servis verilmeyecektir. Ankara ili mücavir alanı genelinde hizmet vermekte olan diğer hatlarımız mevcut servis programına göre çalışmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.Metro hatlarında kapasite hesabının metrekareye 2 yolcu olacak şekilde yapıldığı kaydedildi. Yeni sefer aralıklarına göre yolcu kapasitesinin gerçekleşen yolcu sayılarının en az iki katı olacağı şekilde hesaplandığı da belirtildi.

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ÖĞRENCİ ABONMANI ARTIK ÖHO’LARDA DA GEÇERLİ

Öte yandan 60 TL’ye 200 binişlik öğrenci abonman kart uygulaması artık özel halk otobüslerinde de (ÖHO) kullanılabiliyor. ABB’den yapılan duyuruya göre, 60 liraya aylık 200 binişlik öğrenci abonman kart uygulamasına ilişkin Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ve Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile protokol imzalandı. Yapılan protokolle, EGO bünyesindeki, metro, ANKARAY, otobüs ve teleferikte geçerli olan öğrenci abonman kartları, 1 Nisan’dan itibaren ÖHO’larda da geçerli olmaya başladı.