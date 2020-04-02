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Ankara Haberleri: Toplu taşımada korona düzenlemesi

ANKARA HABERLERİ

Toplu taşımada korona düzenlemesi

Hürriyet Haber
02.04.2020 - 09:43 |Son Güncelleme :

EGO, koronavirüs tedbirleri kapsamında EGO otobüsleri ile raylı sistemlerde yolcu sayısının azaldığını belirterek yeni düzenlemeler yaptı. Artık ÖHO’ların hizmet verdiği hatlarda EGO otobüsleri çalışmıyor, EGO’nun gece seferleri yapılmıyor, metro ve ANKARAY yeni saatlerle hizmet veriyor. Kızılay’dan Koru ve OSB yönlerine son trenler ise artık 01.00 yerine 00.00’da hareket ediyor. 

Hürriyet Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında raylı sistemlerde yolcu sayısının yüzde 90, otobüslerde yüzde 84 azaldığını belirterek toplu taşımada yeni düzenlemelere gitti. Bu kapsamda özel halk otobüslerinin de (ÖHO) EGO otobüsleri ile ortak hizmet verdiği hatlarda EGO otobüsleri çalışmıyor, EGO otobüslerinin gece seferleri yapılmıyor, metro ve ANKARAY ise yeni sefer saatleriyle hizmet veriyor. Yeni düzenleme ile artık Kızılay’dan Koru ve OSB yönlerine son trenler 01.00 yerine 00.00’da hareket ediyor. ANKARAY’ın 00.50 olan son tren saati 23.50’ye çekilirken, AKM’den Şehitler yönüne ise son metro treni 00.15’te hareket ediyor.

Toplu taşımada korona düzenlemesi

METRODA YÜZDE 90

EGO Genel Müdürlüğü’nden metrolarla ilgili yapılan açıklamada “Ülkemiz gündeminde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, 9-30 Mart tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü raylı sistemlerinde taşınan yolcu sayısında yaklaşık yüzde 90 oranında azalma görülmüştür. Yolcu yoğunluğunda görülen azalma nedeniyle, 1 Nisan tarihi itibarıyla metro ve ANKARAY’da belirtilen yeni servis programı uygulanacaktır” denildi. 

OTOBÜSTE YÜZDE 84

Otobüsler için yapılan düzenleme için de “Ülkemiz gündeminde yaşanan olağanüstü durum nedeniyle, 9-30 Mart tarihleri arasında EGO Genel Müdürlüğü otobüsleriyle taşınan yolcu sayısında yaklaşık yüzde 84 oranında azalma görülmüştür. Yolcu yoğunluğunda görülen azalma nedeniyle, 1 Nisan tarihi itibarıyla Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile ortak güzergâhta çalışmakta olan hat numarası ve güzergâh bilgisi belirtilen hatlarımız ile gece yolcu servisi hatlarımızda servis verilmeyecektir. Ankara ili mücavir alanı genelinde hizmet vermekte olan diğer hatlarımız mevcut servis programına göre çalışmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.Metro hatlarında kapasite hesabının metrekareye 2 yolcu olacak şekilde yapıldığı kaydedildi. Yeni sefer aralıklarına göre yolcu kapasitesinin gerçekleşen yolcu sayılarının en az iki katı olacağı şekilde hesaplandığı da belirtildi. 

Toplu taşımada korona düzenlemesi

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Toplu taşımada korona düzenlemesi

*

Toplu taşımada korona düzenlemesi

*

Toplu taşımada korona düzenlemesi


ÖĞRENCİ ABONMANI ARTIK ÖHO’LARDA DA GEÇERLİ

Öte yandan 60 TL’ye 200 binişlik öğrenci abonman kart uygulaması artık özel halk otobüslerinde de (ÖHO) kullanılabiliyor. ABB’den yapılan duyuruya göre, 60 liraya aylık 200 binişlik öğrenci abonman kart uygulamasına ilişkin Ankara Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ve Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odaları ile protokol imzalandı. Yapılan protokolle, EGO bünyesindeki, metro, ANKARAY, otobüs ve teleferikte geçerli olan öğrenci abonman kartları, 1 Nisan’dan itibaren ÖHO’larda da geçerli olmaya başladı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşımada korona düzenlemesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Nisan 2020 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşımada korona düzenlemesi haberi güncellenecektir.

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