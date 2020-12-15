Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Toplu taşımada kısıtlama etkisi

Ankara Haberleri: Toplu taşımada kısıtlama etkisi

ANKARA HABERLERİ

Toplu taşımada kısıtlama etkisi

Sedat CENİKLİ
15.12.2020 - 01:02 |Son Güncelleme :

Ankara’da koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan yeni kısıtlamalar, toplu taşıma istatistiklerine de yansıdı. 1 Aralık itibarıyla önceki aya göre günlük yolcu sayısında 60 bine yakın düşüş oldu.

Sedat CENİKLİ

EGO Genel Müdürlüğü’nün(EGO) günlük yolcu sayıları verilerine göre, kasım ayında kentte günlük ortalama 600-850 bin arasında vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken, bu rakam 1 Aralık itibarıyla 600 binin altına düştü. 1 Aralık akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına bağlı olarak bazı işletmelerin kapanması ve yeme-içme yerlerinin de paket servise başlamasıyla otobüs ve metro kullanımında da azalış yaşandı. Yasaktan önceki son gün olan 30 Kasım’da 607 bin 195 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken, 1 Aralık’ta 550 bin 91 yolcu taşındı. 11 Aralık günü de yine kentte toplu taşıma kullananların sayısı 548 bin 148 kişi oldu. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Toplu taşımada kısıtlama etkisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2020 tarihinde saat 01 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Toplu taşımada kısıtlama etkisi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Pandemide demans hastaları için hayati öneriler

Her türlü tehlike var ama kaldırım yok

Her türlü tehlike var ama kaldırım yok

Firmalar yeniden açılsın talebi

Firmalar yeniden açılsın talebi

Kısıtlamada iz peşinde

Kısıtlamada iz peşinde

Sokaktaki canları birlikte beslediler

Sokaktaki canları birlikte beslediler

Ailemizi asla yalnız bırakmayız

Ailemizi asla yalnız bırakmayız

Yağmur altında görev başında

Yağmur altında görev başında

Seferberliğe destek çağrısı

Seferberliğe destek çağrısı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

15 Aralık 2020, Salı
  • İmsak
    06:25
  • Güneş
    07:55
  • Öğle
    12:48
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:31
  • Yatsı
    18:56
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.