Toplu taşımada kısıtlama etkisi

EGO Genel Müdürlüğü’nün(EGO) günlük yolcu sayıları verilerine göre, kasım ayında kentte günlük ortalama 600-850 bin arasında vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken, bu rakam 1 Aralık itibarıyla 600 binin altına düştü. 1 Aralık akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına bağlı olarak bazı işletmelerin kapanması ve yeme-içme yerlerinin de paket servise başlamasıyla otobüs ve metro kullanımında da azalış yaşandı. Yasaktan önceki son gün olan 30 Kasım’da 607 bin 195 vatandaş toplu taşıma araçlarını kullanırken, 1 Aralık’ta 550 bin 91 yolcu taşındı. 11 Aralık günü de yine kentte toplu taşıma kullananların sayısı 548 bin 148 kişi oldu.