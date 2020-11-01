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Ankara Haberleri: Tepebaşı’nda kentsel dönüşüm

ANKARA HABERLERİ

Tepebaşı’nda kentsel dönüşüm

Hürriyet Haber
01.11.2020 - 22:36 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede kentsel dönüşüme giren mahallelerin sayısını her geçen gün arttırdıklarını belirterek, son olarak da Tepebaşı Mahallesi’ni kentsel dönüşüme aldıklarını kaydetti.

Hürriyet Haber

Altınok, “Tepebaşı Mahallesi’nin de büyük bir bölümünü kentsel dönüşüme aldık. 2’nci dönüşüm için de meclis kararımızı geçirdik. İnşallah kısa sürede mahallemizde kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İnsanımız daha yeşil, rahat ve huzurlu bir kentte yaşamanın keyfini sürecek” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tepebaşı’nda kentsel dönüşüm hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Kasım 2020 tarihinde saat 22 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tepebaşı’nda kentsel dönüşüm haberi güncellenecektir.

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