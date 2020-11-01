Tepebaşı’nda kentsel dönüşüm

Altınok, “Tepebaşı Mahallesi’nin de büyük bir bölümünü kentsel dönüşüme aldık. 2’nci dönüşüm için de meclis kararımızı geçirdik. İnşallah kısa sürede mahallemizde kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İnsanımız daha yeşil, rahat ve huzurlu bir kentte yaşamanın keyfini sürecek” dedi.