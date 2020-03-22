Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Tek tıkla ücretsiz belge

Ankara Haberleri: Tek tıkla ücretsiz belge

ANKARA HABERLERİ

Tek tıkla ücretsiz belge

Hürriyet Haber
22.03.2020 - 10:16 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası(ATO) Kayıt Sureti ve İhale Durum Belgesi ile bu belgelerin İngilizce versiyonlarını üyelerine internet üzerinden ücretsiz olarak vermeye başladı.

Hürriyet Haber

ATO'dan yapılan açıklamada kararın koronavirüs salgını riskiyle mücadele sürecinde hem üyelerini desteklemek hem de ATO hizmet binasına gelmeden bu hizmetleri almalarını sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, “Tüm dünya koronavirüs nedeniyle zor günler yaşıyor ve bu sürecin ekonomik sonuçları olacağı muhakkak. ATO olarak üyelerimizi desteklemek ve bu sürecin en az zararla atlatılmasına katkı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere bir yenisini daha ekledik ve elektronik belgeleri ücretsiz verme kararı aldık. Hepimizin morale ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemi bir kat daha arttı” dedi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tek tıkla ücretsiz belge hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mart 2020 tarihinde saat 10 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tek tıkla ücretsiz belge haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

65 yaşa ücretsiz ulaşım durduruldu

65 yaşa ücretsiz ulaşım durduruldu

Hacettepe’de uzaktan ilk ders 30 Mart’ta

Hacettepe’de uzaktan ilk ders 30 Mart’ta

AŞTİ’ye termal kamera konuldu

AŞTİ’ye termal kamera konuldu

İhtiyaçları kapılarına getiriliyor

İhtiyaçları kapılarına getiriliyor

Telekom’lu Fall en iyiler arasında

Telekom’lu Fall en iyiler arasında

Başkent birlikte mücadele edecek

Başkent birlikte mücadele edecek

Kültür köprüsü

Kültür köprüsü

Günde bin 700 araç dezenfekte ediliyor

Günde bin 700 araç dezenfekte ediliyor

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.