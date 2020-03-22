Tek tıkla ücretsiz belge

ATO'dan yapılan açıklamada kararın koronavirüs salgını riskiyle mücadele sürecinde hem üyelerini desteklemek hem de ATO hizmet binasına gelmeden bu hizmetleri almalarını sağlamak amacıyla alındığı belirtildi. ATO Başkanı Gürsel Baran, “Tüm dünya koronavirüs nedeniyle zor günler yaşıyor ve bu sürecin ekonomik sonuçları olacağı muhakkak. ATO olarak üyelerimizi desteklemek ve bu sürecin en az zararla atlatılmasına katkı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere bir yenisini daha ekledik ve elektronik belgeleri ücretsiz verme kararı aldık. Hepimizin morale ihtiyacı var. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemi bir kat daha arttı” dedi.