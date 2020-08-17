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Ankara Haberleri: Tedbirsizsen açık alanda risk var

ANKARA HABERLERİ

Tedbirsizsen açık alanda risk var

Doğahan GİRİTLİOĞLU
17.08.2020 - 10:17 |Son Güncelleme :

Prof. Dr. İsmail Balık, gözlemleri doğrultusunda, “Ankara’da son zamanlarda başlayan artışın en önemli nedeni, kapalı ve açık alan fark etmeksizin kurallara uymayan gençlerin ailelerine ve yakınlarına bu virüsü taşımış olması” dedi ve açık alanda da tedbirsiz davranılması durumda bulaş riski olabileceğine dikkat çekti.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların uyarılarını dinleyen, bir yandan da sosyal hayatını sürdürmek isteyen Ankaralılar, kentin farklı noktalarındaki açık alanlarda zaman geçirmeyi tercih ediyor. Kimileri evlerinin yakınındaki parklarda yürüyüş yapıyor, kimileri ise daha büyük yeşil alanlarda spor yaparak stres atmaya çalışıyor. Bazı duyarsız gençler ise kalabalık arkadaş buluşmalarında sosyal mesafe ve maske kurallarını unutarak açık havada olsalar bile bulaş riskine davetiye çıkartıyor. Hürriyet Bilim Kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, gözlemleri doğrultusunda, “Ankara’da son zamanlarda başlayan artışın en önemli nedeni, kapalı ve açık alan fark etmeksizin kurallara uymayan gençlerin ailelerine ve yakınlarına bu virüsü taşımış olması” dedi.

Tedbirsizsen açık alanda risk var

ARKADAŞ GRUPLARI VİRÜSÜ YAYIYOR

Açık alanlarda ‘virüs bulaşmaz’ düşüncesiyle tedbirleri gevşetmenin yanlış olduğunun altını çizen Balık, “Kapalı alanlar kadar olmasa da açık alanlarda da virüsün bulaşma riski vardır. Bu nedenle kalabalık oluşturmamak, mümkün olduğunca maske takmak ve hijyen, mesafe kurallarını korumak gerekiyor” tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. İsmail Balık şöyle devam etti:

“Kalabalıklaşma işin en önemli noktası. Açık alanlarda da iç içe girerek, sosyal mesafeyi hiçe sayarak, virüsün birimizden bir diğerine bulaşmasına ortam yaratmış oluyoruz. Kapalı ortamda risk daha büyük ama açık alanda da risk var. Bunu unutmayalım. Özellikle açık alanda, kalabalık ortamda bir araya gelen gençlerden aile ve arkadaş gruplarına virüsü yayıyorlar. Korunmasız ve tedbirsiz ise bu yayılım çok daha kolay oluyor.

ANKARA’DA SALGINI YENİDEN BÜYÜTTÜLER

Ankara’daki kendi çalıştığım klinikten gözlemim, son zamanlardaki artışın en önemli nedeni açık veya kapalı alan ayırmadan gençlerin tedbirsiz davranarak hayatlarını sürdürmesi. Hepsini kast etmiyorum ama büyük çoğunluk tedbirsiz. Kliniğe son ayda başvuran vakaların içinde aynı evde yaşayan, yakın akraba olan, birbiriyle sık görüşen arkadaşların olduğu görünüyor. Bu durum, vakaların birden fazla ve çok sayıda kişiye bulaşıp, salgının Ankara’da yeniden büyümesine sebep olmuştur.

Bu tedbirsizlik sağlık çalışanlarını da olumsuz etkiliyor. Yakınlık duygusuyla arkadaş ya da ailenizle açık alanda bile zaman geçirirken iki kez düşünün. Kalabalık oluşturacak aktiviteleri bir süre daha erteleyelim.

En çok bu yakınlık duygusuyla bulaştığını aklımızdan çıkartmayalım. Temel kural, kesinlikle kalabalık oluşmayacak. Sonbahar ve kış ayları için, daha sağlıklı bir geleceğimiz olması bugün alacağımız bireysel tedbirlere bağlı.”

SPOR YAPARKEN DE DİKKATLİ OLUN

Spor yapmak için kapalı alandaki spor salonları yerine açık alanları tercih edenlere de öneriler yapan Balık, “Koşarken maske takamayacağımız için sosyal mesafeyi koruyacak bir tempo ya da rota belirlemekte fayda var. Onun haricinde parklarda yapılan sporlarda da mesafe korumak birinci öncelik. Elle temas edilen bir spor aktivitesi yapılıyorsa elimizi hiç bir şekilde

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Tedbirsizsen açık alanda risk var hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 10 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Tedbirsizsen açık alanda risk var haberi güncellenecektir.

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