Tedbirleri bıraktık vakaları katladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranının mayıs ayına kıyasla Türkiye genelide 1.3 kat arttığını, Ankara genelinde ise bu artışın 1.6 katına ulaştığını açıkladı. Hürriyet Ankara, 3 ayda yaşanan bu katlanmanın sebebini ve bu artışa engel olmak için yapılması gerekenleri, Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık’a sordu. Vaka sayılarında bir süredir devam eden artış ve risk haritasındaki yoğunlaşmayı ‘Alarm’ olarak tanımlayan Balık, pozitif vaka rakamlarındaki bu katlanmayı ise ‘Bu bir alarmdan fazlası’ sözleriyle değerlendirdi. Ankaralılara, kış aylarında büyük zorluk yaşanmamasının bugünlerde alınacak önlemlere bağlı olduğunu hatırlatan Balık, “Başkent’teki bu tablo, kurallara uymayan, gevşeklik içerisindeki kesimin sayısının artmış olduğunun kanıtıdır” dedi. Prof. Dr. İsmail Balık’ın değerlendirmeleri şöyle:

BU VERİ GEVŞEDİĞİMİZİN KANITI

“Önceki akşam Bakan Koca’nın paylaştığı bu veri, filyasyon çalışmalarına bağlı olarak elde edilmiş gözüküyor. Virüs taşıyan kişiyle bir şekilde teması olanların virüsü kapma olasılığının artmış olduğunu kanıtlıyor. Hem virüsü taşıyan hem de temaslı kişinin kurallara uymadığını işaret ediyor. Hastalığı taşıyan kişi korunmasızca topluma karıştı ve yine kendi gibi korunmasız, lakayt davranan birisine virüsü bulaştırdı. Herkes tedbirlere uymuş olsa, aynı ortamda virüs taşıyan birisi olsa bile buna temas edenlerdeki oranlar yükselmezdi. Ankara bu konudaki başarısını koruyamamış diyebiliriz.

KURALLARA BAŞTAKİ KADAR UYMUYORUZ

Demek ki düğün, taziye, nişan, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda korunmasız bir şekilde davrandık ve aile ortamımıza bu virüsü taşıdık. Bu rakamlar başından beri altını çizdiğimiz; sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarının aksatıldığını gösteriyor. Başta çok iyi uymuşuz ki, bu oran Ankara’da düşükmüş. Yine bizim elimizde. Tedbirlere harfiyen uyalım, sonbahar ve kış aylarında zorluk yaşamayalım. Tedbirleri bıraktığımız zaman oranlar yükseliyor. Gençler kendileri için değilse bile aileleri için daha fazla dikkat etsin. Aileler dışarıdan eve virüsü taşımamak için kalabalıklara karışırken 2 kez düşünsün.

ANKARA BİR SÜREDİR ALARM VERİYOR

Ankara’da bir süredir vakalar artıyor, ek tedbirler alnıyor. Devletin bütün birimleri sahada denetimleri sıkılaştırmış durumda. Risk haritası, Ankara için yüksek riskin arttığını işaret ediyor. Temaslı kişilerin virüs pozitif olma oranı da ciddi şekilde artmış durumda. Ankara bir süredir alarm veriyor. Şu anda özellikle kış ayları için alarmdan daha ciddi bir durum var aslında. Sağlık çalışanlarına, aynı toprağı paylaştığımız insanlara karşı sorumluluğumuz var. Gevşememek gerekiyor, kurallara uyarsak aynı ortamı paylaştığımız pozitif birinden bile virüsü kapmayabiliriz. Bu salgına karşı mücadelede bir an bile tedbiri elden bırakmayalım.”

BİN 147 KİŞİYE MASKE TAKMAMA CEZASI

Ankara Valiliği’nce 4-9 Ağustos tarihleri arasında maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 147 kişiye, toplam 1 milyon 32 bin 300 liralık idari para cezası uygulandığı duyuruldu. Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “4 Ağustos-9 Ağustos tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden bin 147 kişiye toplam 1 milyon 32 bin 300 lira idari para cezası uygulandı. Lütfen alınan tedbir ve kurallara uyalım” denildi. Ayrıca Ankara Valiliği’nin Twitter hesabından virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranındaki artışa dikkat çekildi ve Ankaralılardan COVID-19 tedbirlerini elden bırakmamaları ve kurallara uymaları istendi.

BİRAZ DAHA GAYRET, DİKKAT VE SABIR

Ankara Valiliği, ‘Bu bir maske, mesafe, temizlik uyarısıdır’ yazılı görselle, “Virüsle temaslı kişilerin pozitif vakaya dönüşme oranı Ankara’mızda ne yazık ki Mayıs ayına göre 1.6 kat artış gösterdi. Sonuçlar, alınan tedbirlere ne kadar bağlı kaldığımızın acı bir göstergesi. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım #maske #mesafe ve #temizlik kurallarına uyalım” tweet’ini paylaştı.

Vali Vasip Şahin de, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, “Sevgili Ankaralılar! Salgınla mücadelenin ilk döneminde elde ettiğimiz başarının çok daha fazlasını, biraz daha gayret, biraz daha dikkat, biraz daha sabırla elbette gerçekleştirebiliriz. Yeter ki isteyelim! Yeter ki azmedelim!” uyarısında bulundu.