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Ankara Haberleri: Taksicilerden levha tepkisi

ANKARA HABERLERİ

Taksicilerden levha tepkisi

Doğahan GİRİTLİOĞLU
04.07.2020 - 00:55 |Son Güncelleme :

Ankara'da bir grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) kararıyla, mevcut taksi duraklarının yanına aynı bölgedeki başka bir durağın levhasının konulduğunu savunarak önceki gün ABB hizmet binası önünde UKOME’nin bu kararını protesto etti.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Korna çalarak tepkilerini gösteren yaklaşık 100 taksici adına basın açıklaması yapan Muammer Kılıç, "Biz Ankara'da 5 taksi durağı esnafıyız, şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Ankara Şoförler Odası'ndan yetkiyi alarak rantçılara taksi durağı levhası çıkarıyorlar. Bu durum çalışma bölgesindeki barışı bozuyor ve bizi buraya getiriyor” ifadelerini kullandı. Hürriyet Ankara’ya açıklama yapan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak ise pazartesi günü ABB yetkilileriyle konunun çözümü için görüşeceklerini söyledi. Kavlak şöyle devam etti: “Odamızın bilgisi olmadan rant elde etmeye çalışan kişiler tarafından iki tane park taksi durağının, başka durağın alanına levha diktiğini esnaflarımızdan öğrendik. Bu süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ile randevu talep ettik ama telefonda görüşmemizde olumsuz cevap aldık. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş ile görüştük, Ulaşım Daire Başkanı ile görüşmemizi istedi, tekrar görüştük. Ama yine olumlu cevap alamadık. Bizler odaya esnafa hizmet için geldik kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz.”

Taksicilerden levha tepkisi

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Taksicilerden levha tepkisi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Taksicilerden levha tepkisi haberi güncellenecektir.

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