Taksicilerden levha tepkisi

Korna çalarak tepkilerini gösteren yaklaşık 100 taksici adına basın açıklaması yapan Muammer Kılıç, "Biz Ankara'da 5 taksi durağı esnafıyız, şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Ankara Şoförler Odası'ndan yetkiyi alarak rantçılara taksi durağı levhası çıkarıyorlar. Bu durum çalışma bölgesindeki barışı bozuyor ve bizi buraya getiriyor” ifadelerini kullandı. Hürriyet Ankara’ya açıklama yapan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkanvekili Cevdet Kavlak ise pazartesi günü ABB yetkilileriyle konunun çözümü için görüşeceklerini söyledi. Kavlak şöyle devam etti: “Odamızın bilgisi olmadan rant elde etmeye çalışan kişiler tarafından iki tane park taksi durağının, başka durağın alanına levha diktiğini esnaflarımızdan öğrendik. Bu süre içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ile randevu talep ettik ama telefonda görüşmemizde olumsuz cevap aldık. Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş ile görüştük, Ulaşım Daire Başkanı ile görüşmemizi istedi, tekrar görüştük. Ama yine olumlu cevap alamadık. Bizler odaya esnafa hizmet için geldik kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz.”







