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Ankara Haberleri: Sisli havada mesafeye dikkat!

ANKARA HABERLERİ

Sisli havada mesafeye dikkat!

Sedat CENİKLİ
11.12.2020 - 23:22 |Son Güncelleme :

Ankara’da son günlerde sabah saatlerinde görülen sisli hava nedeniyle trafikte görüş mesafesi azalıyor. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da şoförleri uyarıyor: “Soğuk, karlı, sisli ve buzlu havalarda takip mesafesi; görüş mesafesi ve zeminin durumuna göre ayarlanmalı.”

Sedat CENİKLİ

Başkent’te son günlerde sabah saatlerinde görülen sisli ve soğuk hava nedeniyle yollarda oluşan buzlanma, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sis nedeniyle, özellikle kentin yüksek bölgelerindeki yollarda görüş mesafesi azalırken, yetkililer de sürücülerin can güvenliği için uyarılarda bulunuyor. Hürriyet Ankara’ya konuşan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, sürücülere şu uyarıları yaptı:

Sisli havada mesafeye dikkat

ZEMİN DURUMUNA GÖRE AYARLANMALI

“Soğuk, karlı, sisli ve buzlu havalarda aracın durma mesafesi artacaktır. Bu nedenle takip mesafesi; görüş mesafesi ve zeminin durumuna göre ayarlanmalı. Ani hızlanma ve yavaşlamaların araç hakimiyetini kaybetmeye neden olacağı unutulmamalı. Sürüş esnasında çok kalın tabanlı ayakkabı ve hareketi sınırlayacak kat kat elbise giymek sürüş güvenliğini riske edecektir. Araç çalıştırılmadan önce koltuk ve aynalar da ayarlanmalı.

KÖPRÜ VE KAVŞAKLARDA YAVAŞLAYIN

Viyadük ve köprüler, buzlanmaya da fazlasıyla yatkındır. Bu nedenle güvenli bir sürüş için viyadük ve köprü geçişlerinde hızlı gitmemeye ve ani şerit değişikliklerinden kaçınmaya özen gösterilmeli. Hız açısından kavşaklara yaklaşırken, ilk geçiş hakkına bakılmaksızın her an durabilecek ve kazayı engelleyebilecek kadar bir hızla gidilmesi çok önemlidir.”

Sisli havada mesafeye dikkat

ARAÇLARDA HAYATİ KONTROL NOKTALARI

Öte yandan Apaydın, trafik kazalarını önlemede sürüş güvenliği kadar önemli olduğunu vurguladığı araç bakımıyla ilgili ise şu uyarılarda bulundu:

* Motorun sağlıklı çalışabilmesi için araca uygun antifriz konulmalı.

* Hava sıcaklığı, 7 derecenin altına düştüğünde kış lastikleri takılmalı.

* Diş derinliği 1.6 milimetrenin altındaki lastikler kullanılmamalı.

* Lastik çapına uygun zincir bulundurulmalı.

* Lastik havaları sık sık kontrol edilmeli.

* Deforme olmuş ve işlevini yerine getirmeyen sileceklerden kaynaklanan görüş zafiyeti, kazalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle silecek ve silecek suyu mutlaka kontrol edilmeli.

* Akü, farlar ve klima kontrol edilmeli.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Sisli havada mesafeye dikkat! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 11 Aralık 2020 tarihinde saat 23 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Sisli havada mesafeye dikkat! haberi güncellenecektir.

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