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Ankara Haberleri: Şehitlerin anısı aydınlatacak

ANKARA HABERLERİ

Şehitlerin anısı aydınlatacak

Hürriyet Haber
15.07.2020 - 23:06 |Son Güncelleme :

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşların anısını yaşatmak için Etimesgut’ta inşa edilen ‘15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıtı’ açıldı.

Hürriyet Haber

Etimesgut Belediyesi tarafından, İstasyon Caddesi’nde Çarşı Camisi önünde yapılan anıtın açılış töreni, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından, İlçe Müftüsü Nihat Kök, şehitler için dua okudu. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, törende yaptığı konuşmada, 4 yıl önce ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve bekasına karşı yapılan kalkışmanın Türk milletinin 15 Temmuz’daki mücadelesiyle bertaraf edildiğini vurguladı. 15 Temmuz şehitlerini ve ülke için hayatını kaybeden tüm şehitleri minnet ve rahmetle anan, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Demirel, şunları söyledi:

Şehitlerin anısı aydınlatacak

KARANFİL BIRAKTILAR

“Geleceğimiz olan çocuklarımızı, gençlerimizi bu millete sadık evlatlar olarak yetiştirmek lazım. Bayrağına, ezanına, vatan bütünlüğüne, millet birliğine sadık insanlar olurlarsa, o zaman bir yerlerden talimat alma ihtiyacı hissetmezler. Onlar milletin emrindedir.” Konuşmanın ardından Demirel, İlçe Kaymakamı İzzettin Sevgili, şehit aileleri ve gazilerin kestiği kurdele ile anıtın açılışı gerçekleştirildi. Öte yandan, Demirel ve Sevgili’nin katılımıyla Etimesgut Elvan Mezarlığı Şehitliği’nde anma etkinliği düzenlendi. Kur’an-ı Kerim okunmasının ve dualar edilmesinin ardından Demirel ve Sevgili, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı, şehit ailelerine başsağlığı diledi. Programa, şehit ailelerinin yanı sıra gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin anısı aydınlatacak

DİRİLİŞİ VE YÜKSELİŞİ İFADE EDİYOR

Demirel, 15 Temmuz şehitlerinin hatırasını yaşatmak için yapılan anıttaki 25 kaidenin üzerinde ay yıldız ile şehitlerin fotoğraf ve künyelerinin yazılı olduğunu belirterek, “Bu anıtın etrafını yükselerek çıkan 25 sütun vardır. Yükselişi ve dirilişi ifade eden bu sütunlar üzerindeki aydınlatmalar, gece yandığında meşale gibi bir şekil alır. Meşale aydınlıktır, gelecektir. İnşallah anıtın ifade ettiği manayı unutmayan, anıtı gördüğünde şehitlerimizin toprağa ne maksatla düştüğünü anlayan, kavrayan insanlar oluruz” dedi.

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