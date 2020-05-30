Sağanak etkisi

Kentte etkisini gösteren sağanak Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde ağır hasara yol açtı. Yenimahalle Demetgül Mahallesi 406. Cadde üzerinde bulunan 5 ev ve 2 depoda sular altında kaldı. 5 dairede yaşayan 30’dan fazla kişi su baskınından olumsuz etkilenirken, evlerde ve depolarda bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin vidanjörler yardımıyla suları boşalttığı evlerde geriye ise çamur kalıntıları kaldı. Polis ekipleri de hasar tespiti için tutanak hazırladı.

EŞYALAR YÜZÜYORDU

Evi su bastığı sırada 6 kişi olduklarını ve su baskınına uyandıklarını belirten Salih Başak, “Biz uyuyorduk, kulaklarımıza su girince uyandık. Daha sonra camlar ve kapıdan da su girdi. Eşyalar yüzüyordu evin içerisinde” dedi. Dairesini su basan Yusuf Cemil ise, “Çocuklar uyandırdı bizi. Kalktığımızda evi tamamen su basmıştı” diye konuştu.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ







Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi’nde bir binanın istinat duvarı çöktü. İstinat duvarının çökmesiyle oluşan su birikintisini Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye etti.

Evdelerdeki ve depolardaki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken cadde ve sokaklar göle döndü.

İtfaiye ekipleri vidanjörler ile evlerdeki suları boşalttı.