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Ankara Haberleri: 24.00 kuralı kalktı

ANKARA HABERLERİ

24.00 kuralı kalktı

Hürriyet Haber
22.07.2020 - 16:04 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı kararla lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin 24.00’e kadar olan çalışma saati kısıtlamasını kaldırdı.

Hürriyet Haber

Önceki gün Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan kurulun aldığı kararda, “Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla adı geçen iş yerleriyle ilgili çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılarak, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine oy birliğiyle karar verildi” ifadesi yer aldı. Kararda ayrıca, Sağık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin Berber, Kuaför Ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığı altındaki hususların yeniden belirlendiği hatırlatılarak, bu iş yerleri de uyarıldı.


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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 24.00 kuralı kalktı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 24.00 kuralı kalktı haberi güncellenecektir.

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