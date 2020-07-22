24.00 kuralı kalktı

Önceki gün Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan kurulun aldığı kararda, “Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla adı geçen iş yerleriyle ilgili çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılarak, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine oy birliğiyle karar verildi” ifadesi yer aldı. Kararda ayrıca, Sağık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin Berber, Kuaför Ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığı altındaki hususların yeniden belirlendiği hatırlatılarak, bu iş yerleri de uyarıldı.





