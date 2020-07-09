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Ankara Haberleri: Restore edildi satışa çıkarıldı

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Restore edildi satışa çıkarıldı

Hürriyet Haber
09.07.2020 - 00:30 |Son Güncelleme :

Altındağ Belediyesi’nin tarihi Hamamarkası bölgesinde restorasyonunu yaptığı ahşap Ankara evleri, belediye tarafından satışa çıkarıldı.

Hürriyet Haber

Evlerin 200 ile 350 metrekare arasında değişen büyüklüklerde, ahşap ve 2 katlı yapılar olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bu bölge, yatay mimariyle inşa edilmiş tarihi dokuya sahip bir mahalle. Konakların tamamı tarihi dokuya uygun bir teknikle restore edilerek yeniden hayata döndürüldü. Hiçbir yerde beton yok. Şehrin merkezinde, ulaşımın çok kolay olduğu, Ankara'nın çok değerli bir bölgesi burası. Yatırımcıların gelip bölgeyi görmesini istiyoruz” dedi. Bölgede yatırım yapmak isteyenlerin son yıllardaki en düşük faizli ve uygun ödeme koşullu konut kredisinden de faydalanabileceğini söyleyen Balcı, “Hükümetimizin konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için başlattığı uygun faizli konut kredisi imkânı burada da geçerli. Bu bölgede yatırım yapmak isteyenler de, kredi imkânından faydalanabilecek” diye konuştu.

Restore edildi satışa çıkarıldı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Restore edildi satışa çıkarıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 30’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Restore edildi satışa çıkarıldı haberi güncellenecektir.

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