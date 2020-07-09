Restore edildi satışa çıkarıldı

Evlerin 200 ile 350 metrekare arasında değişen büyüklüklerde, ahşap ve 2 katlı yapılar olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bu bölge, yatay mimariyle inşa edilmiş tarihi dokuya sahip bir mahalle. Konakların tamamı tarihi dokuya uygun bir teknikle restore edilerek yeniden hayata döndürüldü. Hiçbir yerde beton yok. Şehrin merkezinde, ulaşımın çok kolay olduğu, Ankara'nın çok değerli bir bölgesi burası. Yatırımcıların gelip bölgeyi görmesini istiyoruz” dedi. Bölgede yatırım yapmak isteyenlerin son yıllardaki en düşük faizli ve uygun ödeme koşullu konut kredisinden de faydalanabileceğini söyleyen Balcı, “Hükümetimizin konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız için başlattığı uygun faizli konut kredisi imkânı burada da geçerli. Bu bölgede yatırım yapmak isteyenler de, kredi imkânından faydalanabilecek” diye konuştu.







