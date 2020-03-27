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Ankara Haberleri: Rahat olma Ankara

ANKARA HABERLERİ

Rahat olma Ankara

Haşim KILIÇ
27.03.2020 - 09:51 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgını nedeniyle “Evde kal” çağrısı yapılmaya devam ederken, birçok vatandaş da uyarıya aldırış etmeden rahat bir şekilde parklarda vakit geçirdi.

Haşim KILIÇ

Koronavirüs salgınına karşı bireysel önlemin alınarak, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, geçtiğimiz hafta ülke genelinde başlatılan, Ankara Kent Konseyi’nin de sosyal medyada #evindekalankara etiketiyle destek verdiği “Evde kal” çağrıları devam ediyor. Ankaralılar bu uyarıları dikkate alarak ve virüsün yayılmaması için evinden çıkmazken, durumun ciddiyetini kavramayan birçok kişinin de çağrılara kulak asmadan parklarda vakit geçirdiği görüldü. Hürriyet Ankara olarak, dün kentin parklarını fotoğrafladık, saatler ilerledikçe kalabalığın arttığı bazı büyük parklardaki tablo ise endişe verici boyuttaydı.

Rahat olma Ankara*Botanik Park, saat 13.30. Havanın güneşli ve güzel olmasına rağmen parkın oldukça sakin olduğu gözlendi.

Rahat olma Ankara
*Seğmenler Parkı, saat 13.45. Ankaralıların yoğun olarak gittiği parkta birkaç kişi vardı.

Rahat olma Ankara
*Kuğulu Park, saat 14.00. Oyun alanında ve parkın geri kalan bölümünde hiç çocuk yok. Sakin olsa da parkta dinlenen birileri olsa da, ‘1 metre sosyal mesafe’ kuralına da uyulmadığı görüldü.

Rahat olma Ankara
*Güvenpark, saat 14.15. Kentin göbeğindeki park kalabalık. Bankların neredeyse tamamı dolu, çimlere uzanıp güneşli havanın tadını çıkaranlar vardı.

Rahat olma Ankara
*Kurtuluş Parkı, saat 14.30. Parkın içindeki koşu yolu ve spor alanlarında spor yapan çok sayıda kişi objektiflerimize yansıdı. Dinlenme ve kamelyalarda ise insanlar oturuyordu.

Rahat olma Ankara
*Keçiören Atatürk Bahçesi, saat 14.50. Parkta spor yapan çok sayıda kişi vardı.

Rahat olma Ankara
*Altınpark, saat 15.10. Parkta spor yapanlar ve gezenler bulunuyordu.

Rahat olma Ankara
*Göksu Park, saat 15.40. Parkın girişinde görevli vatanndaşlara sadece yürüyüş yapabileceklerini, dinlenme ya da mangal yapılamayacağı konusunda uyarıda bulundu. Göl etrafında çok sayıda insanı yürüyüş yaparken görmek mümkündü. Bazıları evcil hayvanlarını da yanına aldı.

Rahat olma Ankara
*Harikalar Diyarı, saat 16.00. Parkta yürüyüş yapanlar bulunuyordu.

Rahat olma Ankara
*Muharrem Dalkılıç Koşu Yolu (Çayyolu), saat 16.30. Park içindeki koşu yolu oldukça yoğundu. Spor yapan çok sayıda insanın yanı sıra, çimler üzerinde dinlenen insanlar da çoktu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Rahat olma Ankara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mart 2020 tarihinde saat 09 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Rahat olma Ankara haberi güncellenecektir.

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