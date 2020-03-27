Rahat olma Ankara

Koronavirüs salgınına karşı bireysel önlemin alınarak, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, geçtiğimiz hafta ülke genelinde başlatılan, Ankara Kent Konseyi’nin de sosyal medyada #evindekalankara etiketiyle destek verdiği “Evde kal” çağrıları devam ediyor. Ankaralılar bu uyarıları dikkate alarak ve virüsün yayılmaması için evinden çıkmazken, durumun ciddiyetini kavramayan birçok kişinin de çağrılara kulak asmadan parklarda vakit geçirdiği görüldü. Hürriyet Ankara olarak, dün kentin parklarını fotoğrafladık, saatler ilerledikçe kalabalığın arttığı bazı büyük parklardaki tablo ise endişe verici boyuttaydı.

*Botanik Park, saat 13.30. Havanın güneşli ve güzel olmasına rağmen parkın oldukça sakin olduğu gözlendi.





*Seğmenler Parkı, saat 13.45. Ankaralıların yoğun olarak gittiği parkta birkaç kişi vardı.





*Kuğulu Park, saat 14.00. Oyun alanında ve parkın geri kalan bölümünde hiç çocuk yok. Sakin olsa da parkta dinlenen birileri olsa da, ‘1 metre sosyal mesafe’ kuralına da uyulmadığı görüldü.





*Güvenpark, saat 14.15. Kentin göbeğindeki park kalabalık. Bankların neredeyse tamamı dolu, çimlere uzanıp güneşli havanın tadını çıkaranlar vardı.





*Kurtuluş Parkı, saat 14.30. Parkın içindeki koşu yolu ve spor alanlarında spor yapan çok sayıda kişi objektiflerimize yansıdı. Dinlenme ve kamelyalarda ise insanlar oturuyordu.





*Keçiören Atatürk Bahçesi, saat 14.50. Parkta spor yapan çok sayıda kişi vardı.





*Altınpark, saat 15.10. Parkta spor yapanlar ve gezenler bulunuyordu.





*Göksu Park, saat 15.40. Parkın girişinde görevli vatanndaşlara sadece yürüyüş yapabileceklerini, dinlenme ya da mangal yapılamayacağı konusunda uyarıda bulundu. Göl etrafında çok sayıda insanı yürüyüş yaparken görmek mümkündü. Bazıları evcil hayvanlarını da yanına aldı.





*Harikalar Diyarı, saat 16.00. Parkta yürüyüş yapanlar bulunuyordu.





*Muharrem Dalkılıç Koşu Yolu (Çayyolu), saat 16.30. Park içindeki koşu yolu oldukça yoğundu. Spor yapan çok sayıda insanın yanı sıra, çimler üzerinde dinlenen insanlar da çoktu.