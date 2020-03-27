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Ankara Haberleri: Pazarlar 19.00’a kadar açık olacak

ANKARA HABERLERİ

Pazarlar 19.00’a kadar açık olacak

Hürriyet Haber
27.03.2020 - 22:55 |Son Güncelleme :

İçişleri Bakanlığı önceki gün koronavirüs tedbirleri kapsamında valiliklere gönderdiği genelge ile pazarlarla ilgili önemli düzenlemeler getirdi.

Hürriyet Haber

Valilik, kaymakamlık ve belediyeler işbirliğinde hızlı bir şekilde uygulanması istenen yeni kararlardan bazıları şöyle:
-Sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.
-Temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.
-Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00’a kadar faaliyet yürütebilecek.
-Vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek.
-Her bir satış yeri arasında tezgâhlar en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenecek.
-Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi sağlanacak. Bu husus zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pazarlar 19.00’a kadar açık olacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Mart 2020 tarihinde saat 22 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pazarlar 19.00’a kadar açık olacak haberi güncellenecektir.

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