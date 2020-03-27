Pazarlar 19.00’a kadar açık olacak

Valilik, kaymakamlık ve belediyeler işbirliğinde hızlı bir şekilde uygulanması istenen yeni kararlardan bazıları şöyle:

-Sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

-Temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek.

-Pazar/satış yerleri en geç saat 19.00’a kadar faaliyet yürütebilecek.

-Vatandaşların temel gıda/temizlik maddelerinin karşılanması için mevcut pazarlardaki yoğunluk göz önünde tutularak ihtiyaca göre yeni pazar/satış yerleri belirlenebilecek.

-Her bir satış yeri arasında tezgâhlar en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenecek.

-Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesi sağlanacak. Bu husus zabıta memurları tarafından sürekli kontrol edilecek.