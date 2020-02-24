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Ankara Haberleri: Pazarcıya kızdı kursa başladı

ANKARA HABERLERİ

Pazarcıya kızdı kursa başladı

Hürriyet Haber
24.02.2020 - 09:17 |Son Güncelleme :

Okuma yazma bilmediği için kendisini azarlayan pazarcıya kızıp kursa başlayan 86 yaşındaki Şükriye Taslı, “Okula yeni başlayan bir çocuk gibiyim, çok mutluyum” dedi. Yaşları 70 ile 86 arasında değişen kursiyerler, Altındağ Belediyesi‘nin düzenlediği kursta, ‘Tontonlar Sınıfı’nda eğitim görüyor.

Hürriyet Haber

Altındağ Belediyesi‘nin okuma yazma kurslarına katılan, yaşları 70 ile 86 arasında değişen ilçe sakinleri, gösterdikleri azimle takdir topluyor. ‘Tontonlar Sınıfı’ adı verilen sınıfın öğrencileri, ellerinde kalemleri ve defterleri ile haftada 2 gün Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nin yolunu tutuyor. Öğrencilerden 86 yaşındaki Şükriye Taslı, sınıfın en büyüğü. Seyfi Demirsoy Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi olan Şükriye Teyze, pazarcıya kızdığı için karar vermiş okuma yazma öğrenmeye. Şükriye Teyze karar verme hikâyesini şu sözlerle anlatıyor:

Pazarcıya kızdı kursa başladı

ÇOK AĞIRIMA GİTTİ

“Pazara gittim. Torunum yaşında bir pazarcıya ‘Üzüm ne kadar?’ diye sordum. Bana tezgahtaki yazıyı göstererek ‘Kör müsün teyze, burada yazıyor ya’ dedi. Çok ağırıma gitti. Küçücük çocuk okuma yazma bilmediğim için beni azarladı. O gün karar verdim öğrenmeye. Allah razı olsun bize bu imkânları sağladıkları için. Okula yeni başlayan bir çocuk gibiyim, çok mutluyum.”

ÇOCUKLARI OKUTTUM SIRA BANA GELDİ

Küçükken kız çocuğu olduğu için okutmadıklarını, köyde kızların ev işi yapması için okutulmadığını söyleyen Ruziye Karataş ise 72 yaşında. Ruziye Teyze duygularını, “Çok zorlandım okuma yazma bilmediğim için. Köyde okutmadılar. Kız kısmı okumaz dediler. Sonra evlendim, çocuklarım oldu. Hepsini okuttum, büyüttüm. Şimdi sıra bana geldi. Çok mutluyum okuma yazma öğrendiğim için” sözleriyle ifade etti.

Pazarcıya kızdı kursa başladı


BU YIL 400 KİŞİ DERSLERE KATILIYOR

Okuma ve yazma öğrenen kadın sayısının her geçen yıl daha da arttığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Okuma yazma seferberliği, bu zamana kadar binlerce kadının hayatını değiştirdi. Bu yıl ise 400 kadın okuma yazma öğrenmek için derslere katılıyor. Göstermiş oldukları bu azim ve kararlılık gençlerimize de örnek olmalı. İnşallah Altındağ’da okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana dek eğitim mücadelemiz sürecek” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pazarcıya kızdı kursa başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 24 Şubat 2020 tarihinde saat 09 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pazarcıya kızdı kursa başladı haberi güncellenecektir.

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