Pazar alışverişinde ek önlemler başladı

İlçede çarşamba günleri kurulan kapalı pazar yerine giriş ve çıkışlar ayrı yerlerden yapıldı. Diğer noktalara da barikatlar konuldu. Zabıta ekipleri, hijyen tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıttıkları esnafın ateşini ölçtü. Polis ekipleri 65 yaş ve üzeri kimlik kontrolü yaptı, alışverişe gelenlerin ateşleri de zabıta ekiplerince kontrol edildi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için halka bu saati beklemeden alışverişlerini yapmaları konusunda çağrıda bulundu.