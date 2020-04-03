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Ankara Haberleri: Pazar alışverişinde ek önlemler başladı

ANKARA HABERLERİ

Pazar alışverişinde ek önlemler başladı

Hürriyet Haber
03.04.2020 - 10:04 |Son Güncelleme :

Altındağ’da kurulan sebze pazarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın ek genelgesi çerçevesinde alışveriş yapılmaya başlandı.

Hürriyet Haber

İlçede çarşamba günleri kurulan kapalı pazar yerine giriş ve çıkışlar ayrı yerlerden yapıldı. Diğer noktalara da barikatlar konuldu. Zabıta ekipleri, hijyen tedbirleri kapsamında eldiven ve maske dağıttıkları esnafın ateşini ölçtü. Polis ekipleri 65 yaş ve üzeri kimlik kontrolü yaptı, alışverişe gelenlerin ateşleri de zabıta ekiplerince kontrol edildi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için halka bu saati beklemeden alışverişlerini yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pazar alışverişinde ek önlemler başladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Nisan 2020 tarihinde saat 10 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pazar alışverişinde ek önlemler başladı haberi güncellenecektir.

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