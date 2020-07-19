Önce dezenfekte sonra sticker

Ankara Zabıtası ise Yenimahalle (Cento) dolmuş durakları, Esenboğa Taksi, Altınpark 413 Halk Otobüsü son durağı ile İskitler servis araçları noktasında araçların dezenfekte edildiğine dair yapıştırma (sticker) uygulaması başlattı. Yeni uygulamayı Başkent genelinde yayınlaştıracak olan Büyükşehir Belediyesi, hijyen paketleri de dağıtıyor. Yenimahalle’de toplam 375 dolmuşçu esnafına hijyen paketi dağıttıklarını ve sticker uygulamasını başlattıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara halkı dolmuşları huzurlu ve gönül rahatlığı içinde kullanabilirler” dedi.







