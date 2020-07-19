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Ankara Haberleri: Önce dezenfekte sonra sticker

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Önce dezenfekte sonra sticker

Hürriyet Haber
19.07.2020 - 01:17 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Haber

Ankara Zabıtası ise Yenimahalle (Cento) dolmuş durakları, Esenboğa Taksi, Altınpark 413 Halk Otobüsü son durağı ile İskitler servis araçları noktasında araçların dezenfekte edildiğine dair yapıştırma (sticker) uygulaması başlattı. Yeni uygulamayı Başkent genelinde yayınlaştıracak olan Büyükşehir Belediyesi, hijyen paketleri de dağıtıyor. Yenimahalle’de toplam 375 dolmuşçu esnafına hijyen paketi dağıttıklarını ve sticker uygulamasını başlattıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, “Ankara halkı dolmuşları huzurlu ve gönül rahatlığı içinde kullanabilirler” dedi.

Önce dezenfekte sonra sticker

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Önce dezenfekte sonra sticker hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Önce dezenfekte sonra sticker haberi güncellenecektir.

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