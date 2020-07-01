Mogan’ın kuşları

Balık çeşitliliği bakımından da oldukça zengin olan göl, farklı kuş türlerinin üreme alanı olarak tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Başkent’te bir yandan binalar yükselirken diğer yanda Gölbaşı Kuş Cenneti’nde kuşlar yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
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