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Ankara Haberleri: Mogan’ın kuşları

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Mogan’ın kuşları

Rıza ÖZEL
01.07.2020 - 01:08 |Son Güncelleme :

Mogan Gölü’nde yer alan Gölbaşı Kuş Cenneti, flamingolar, pelikanlar, balıkçıllar, leylekler, karabataklar, kerkenezler, dikkuyruklar ve farklı türde ördekleri barındırıyor.

Rıza ÖZEL

Balık çeşitliliği bakımından da oldukça zengin olan göl, farklı kuş türlerinin üreme alanı olarak tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Başkent’te bir yandan binalar yükselirken diğer yanda Gölbaşı Kuş Cenneti’nde kuşlar yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 

Mogan’ın kuşları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mogan’ın kuşları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mogan’ın kuşları haberi güncellenecektir.

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