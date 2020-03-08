Kurslarla hayallerinin peşinden koşuyorlar

Dekoratif ahşap boyama kursuyla kendi iş yerini açma hayalinin ilk adımını atan Aslı Çalışkan, Sokullu ve Emek Çankaya Evi’nde dekoratif ahşap boyamadan ev aksesuarlarına, eşyaları yenileme çalışmalarından el sanatlarına kadar birçok kursa katıldı. Bundan 18 yıl önce yakalandığı damar yumağı hastalığı karşısında pes etmeyip hayalinin peşinden giden ve azmiyle hastalığı alt eden Çalışkan hayalini kurduğu dekoratif ahşap boyama atölyesini geçtiğimiz şubat ayında açtı. Beysukent Çankaya Evi’nde bir yıl önce katıldığı Dijital Fotoğrafçılık kursuyla ilgi duyduğu alanda eğitim alan Dilek Canberi ise fotoğrafını çektiği irislerden (Gözün renkli bölümü) tablolar, takılar ve anahtarlık yapıyor. İnsanlara eşsiz bir hatıra veren Canberi, çalışmalarıyla stant kurdu ve sergi açtı.
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