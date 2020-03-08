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Ankara Haberleri: Kurslarla hayallerinin peşinden koşuyorlar

ANKARA HABERLERİ

Kurslarla hayallerinin peşinden koşuyorlar

Hürriyet Haber
08.03.2020 - 09:50 |Son Güncelleme :

Çankaya Belediyesi’nin 27 Çankaya Evi’nde çeşitli kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimi para kazanabilecekleri bir uğraşa dönüştürüyor. Kurslara katılarak boş vakitlerini değerlendiren ve ilgi duydukları alanlarda deneyim kazanan kadınlar, hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hürriyet Haber

Dekoratif ahşap boyama kursuyla kendi iş yerini açma hayalinin ilk adımını atan Aslı Çalışkan, Sokullu ve Emek Çankaya Evi’nde dekoratif ahşap boyamadan ev aksesuarlarına, eşyaları yenileme çalışmalarından el sanatlarına kadar birçok kursa katıldı. Bundan 18 yıl önce yakalandığı damar yumağı hastalığı karşısında pes etmeyip hayalinin peşinden giden ve azmiyle hastalığı alt eden Çalışkan hayalini kurduğu dekoratif ahşap boyama atölyesini geçtiğimiz şubat ayında açtı. Beysukent Çankaya Evi’nde bir yıl önce katıldığı Dijital Fotoğrafçılık kursuyla ilgi duyduğu alanda eğitim alan Dilek Canberi ise fotoğrafını çektiği irislerden (Gözün renkli bölümü) tablolar, takılar ve anahtarlık yapıyor. İnsanlara eşsiz bir hatıra veren Canberi, çalışmalarıyla stant kurdu ve sergi açtı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kurslarla hayallerinin peşinden koşuyorlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Mart 2020 tarihinde saat 09 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kurslarla hayallerinin peşinden koşuyorlar haberi güncellenecektir.

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