Kuralsız yaşam kısıtlamaları katılaştırır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ankara’yla ilgili “Sabit artış olmakla birlikte (koronavirüs vaka sayısı) yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74” açıklamasını değerlendiren, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, “Mevcut tablo bir kez daha alarm veriyor” dedi. “Kurallara daha sıkı uyulmaz ve rakamlar daha da yukarı çıkarsa, katı kısıtlamalarla karşılaşılabiliriz” diyen Prof. Dr. İsmail Balık, şunları aktardı:

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜKÜ ARTTI

“Bugünlerde koronavirüsten korunmak için hayatına kısıtlama getirmeyen veya kuralları hiçe sayan kişiler daha ciddi yaptırımlarla karşılaşabileceğimizi unutmasın. Vaka artışını aşağıya çekemezsek bu kısıtlamaların gelmesi şart olacaktır. Salgın sadece kendini düşünerek veya hastanelere güvenerek alt edilmez. Sabit olarak vaka artışı iyi bir durum değil. Sağlık çalışanlarının yükü oldukça artmış durumda. Vaka düşüşü elde edilemezse sağlık çalışanlarında tükenmişlik sendromuna doğru giden bir durum iyiden iyiye ortaya çıkacak.

AŞI BİR ANDA SALGINI BİTİRMEYECEK

Aşıdan umudumuz büyük ve çalışmalarımız iyi gidiyor. Ama herkesin aynı anda aşılanamayacağını ve aşılama başlayacağı tarihte bu salgının bitmeyeceğini unutmayalım. Kurallara uyarak yaşayabileceğimiz bir hayat düzenini bir süre daha devam ettirmek zorundayız. Rehavete kapılmadan kalabalıklara engel olmaya devam etmek gerekiyor. Kurallara riayet ederek vaka sayılarını düşürmeyi düşürmeliyiz ki daha katı kısıtlamalar gelmesin.

İKİ AYDIR YATAKLAR BOŞ KALMIYOR

Ankara’da hastanelerin doluluk oranları alarm verir duruma geldi. Bu yükü çeken önde gelen hastanelerde koronavirüs hastalarına ayrılan yoğun bakım doluluk oranları yüzde 100’e yakın durumda. Bunlardan birisi de bizim hastanemiz. Son iki aydan beri, koronavirüs hastalarına ayrılan yataklar beş dakika bile boş kalmıyor. Yoğun bakımda hasta birikmesinin önüne geçemiyoruz. AVM, iş yerleri ve toplu taşıma gibi kalabalık ortamlarda riski bilmeyen yok. Şu sıralar ev ziyareti asla yapılmamalı. Aile içi bulaşma en büyük risk durumunda, unutmayalım.”

SABİT ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada Zonguldak, Ankara, Sivas, Malatya valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptığını duyurarak Ankara’yla ilgili, “Son bir haftada Ankara’da sabit artış olmakla birlikte yoğun bakım doluluk oranı yüzde 74. Tedbirlere daha sıkı uyarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım” çağrısında bulundu.