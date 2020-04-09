Koronafobiyle mücadele rehberi

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs, beden sağlığımızı olduğu kadar ruh sağlığımızı da tehdit ediyor. Dünyanın gündemine oturan salgın, insanlarda korku ve endişeye neden oluyor. Uzmanlar virüsün sadece fiziksel değil ruhsal problemlere de neden olabileceğini belirtiyor. Uzman psikolog Rojin Tasmimi, beden sağlığımızın yanı sıra ruh sağlığımızı da korumamız gereken bir dönemden geçtiğimizin altını çizerek, ‘Eyvah benim başıma ne gelecek’ kaygısının da ‘Bana hiç bir şey olmaz’ algısının da yanlış olduğunu söylüyor. Ruh sağlığını, paranoyak düşüncelerin yarattığı olumsuzluklardan korunmak için bireysel önlemler almak gerektiğini belirten Tasmimi, ‘koronafobi’den korunma rehberini Hürriyet Ankara’ya anlattı:

PSİKOLOJİK BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRMEYİN

“Her insan için yaşamsal kaygının tetiklendiği bir süreçteyiz. Belirli seviye de kaygı yaşamak normaldir. Önemli olan en uygun kaygıda kalabilmektir. Hasta gibi hissetmemizin nedeni ise psikolojiktir. Bu yüzden sürekli hastalık, virüs, ölüm gibi düşünceleri zihninizde tekrar ederseniz, psikolojik bağışıklılığınız düşer ve kendinizi hasta hissedersiniz.

MUTLU OLDUĞUNUZ ANLARI DÜŞÜNÜN

Haberlerde ölüm, felaket gibi cümleleri takip ederseniz bilinçaltınıza direkt işlemiş olursunuz. Haberleri izledikten sonra, zihnin farklı bir işle meşgul edilmesi gerekir. Ailenizle vakit geçirip, sevilen dizi ve filmleri izleyerek, mutlu olduğunuz anları hayal ederek kaygılarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Bu hastalığın ruh sağlığımızı tehdit etmemesi için, yaşadığımız sürecin geçici bir süreç olduğunu bilmemiz lazım.”

BİLGİ KİRLİLİĞİNDEN UZAK DURUN

İnsanlar evde kaldıkları süre içinde, kendi iç dünyalarına dönebilir, ailecek evde aktivite yapabilirler, özellikle onları rahatlatacak kitaplar okuyabilirler. Evde yapılabilecek yarım saatlik spor, yoga, meditasyon gibi egzersizler vücudu dinç tutacaktır. En önemlisi sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak durmaya çalışabilirler.”

YETİŞEMEDİKLERİNİZ İÇİN İYİ BİR FIRSAT

“Evin içerisinde kalsak bile, düşüncelerimiz hâlâ dış dünyadan ayrılmıyor. Burada önemli olan nokta; insanın tüm bedeni ve zihniyle evde var olmasıdır. Gündelik hayatımızdaki koşuşturmacadan dolayı kendimizden o kadar uzak kalıyoruz ki kendi duygularımızı fark etmemiz ve duyabilmemiz için çok iyi bir fırsat. Rutin hayatımda ‘Boş zamanım olsa neler yapacaktım’ sorusunu sorduğunuzda evde yapılacak çok şey bulabiliriz.”

KENDİMİ MOTİVE EDİYORUM

Tasmimi ‘Bir psikolog olarak koronafobiden kurtulmak için, günlük hayatınızı nasıl planlıyorsunuz?’ sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Ben bu süreci verimli bir şekilde geçirmek için, günlük bir plan tablosu yaptım. Beni mutlu eden müziklerle güne başlıyorum. Spor sonrası iş hayatıma, online olarak devam ediyorum. Kitap okuyor, yazı yazıyorum, uzun süredir çalmaya fırsat bulmadığım müzik aletime tekrar geri başladım. Umut duygumu koruyorum, sevdiklerimle telefonda konuşuyorum. Her gün bugün de çok sağlıklıyım diyerek kendimi motive ediyorum.”