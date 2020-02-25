Konu: Kadın

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenecek ‘Eşitlik ve Farkındalık Ayı’ programı bugün başlıyor. Program kapsamında ‘kadın’ konulu film gösterimleri, atölye çalışmaları, tiyatrolar, söyleşiler ve konserler gerçekleştirilerek farkındalık yaratılmaya çalışılacak. Etkinlikler kapsamında, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Üretim, Şiddet, Kadının İnterneti ve Kadının Hakkı, Dijital Şiddet, Sağlık, Duygusal Emek başlıklı atölyelerin yanı sıra, 4 Mart’ta Yılmaz Güney Sahnesi’nde ‘Kraliçe Lear’ adlı tiyatro oyunu da Çankayalılarla buluşacak. 6 Mart’ta ise Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ‘Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır’ başlıklı açık oturum ve On’lar a Capella konseri gerçekleşecek.

Atölyeler, Yüzüncü Yıl, Esat, Karapınar, Ata, Bademlidere, Cebeci, Mürsel Uluç, Beysukent, Bayraktar, Maltepe Çankaya Evleri’nin yanı sıra, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek.

25 Şubat Salı/10.00-12.00

Mürsel Uluç Çankaya Evi

Atölye-“Şiddet Varsa Dayanışma da Var”

Nar Kadın Dayanışması

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

26 Şubat Çarşamba/19.30-20.30

Piyano Kız Öğrenci Yurdu

Seminer- “Kadın Sağlığı”

Türk Tıp Öğrencileri Birliği

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

2 Mart Pazartesi / Saat: 18.00

Çağdaş Sanatlar Merkezi, Gülten Akın Salonu

Panel- “Çizgilerle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”

Yöneten: Sengül Kılıç (Kaos Gl)

Konuşmacılar: Ramize Erer (Karikatürist)

Aslı Alpar(Karikatürist)

Ramize Erer Karikatür Sergi/19.30

(Sergi 9 Mart 2020 tarihine kadar açık)

3 Mart Salı / Saat: 12.00-17.00

Yılmaz Güney Sahnesi

Eğitim-“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”

Başkent Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Araştırma Merkezi

12.00-13.00: Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü “Türkiye’nin Kadınları” Afiş Sergisi

13.00-13.30: Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Kuloğlu-“Toplumsal Cinsiyet Duyarlılığı”

13.30-14.00: Dr. Öğr. Üyesi Lale Şıvgın Dündar-“Medyada Kadın Temsili”

14.00-14.30: Prof. Dr. Özcan Yağcı-“Aile İçi İletişimin Güçlendirilmesi”

14.30-14.45: Defile

14.45-15.00: Çay/Kahve Arası

15.00-15.30: Dr. Öğr. Üyesi Dilara Ağaoğlu Canay- “Günlük Hayatta Kadın Hakları”

15.30-16.00: Dr. Öğr. Üyesi Fisun Sözen-“Kadın Sağlığı Ve Hijyen”

16.00-16.30: Prof. Dr. Nermin Özgülbaş-“Kadının Ekonomik Hayata Katılımı İçin Girişimcilik”

16.30-17.00: Öğr. Gör. Arzu Fırlarer- “Bir Başarı Hikâyesi: Anadolu Bacıları”

(Eğitim tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

4 Mart Çarşamba/ Saat:13.00-16.00

Çağdaş Sanatlar Merkezi, Gülten Akın Salonu

Panel- “Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık”

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

Yöneten: Pelin Anılan (Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği)

Dr. Filiz Ak (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

4 Mart Çarşamba/ Saat: 19.30

Yılmaz Güney Sahnesi

Film Gösterimi ve Tiyatro –“Kraliçe Lear”

5 Mart Perşembe / Saat: 18.00-19.15

Yılmaz Güney Sahnesi

Panel-“Muhafazakâr Politikaların Toplumsal Cinsiyete Etkileri”

Aylime Aslı Demir-Kaos Gl

Nedime Erdoğan-Gökkuşağı Aileleri Derneği

Funda Şenol Cantek-Aramızda Derneği

19.30 Tiyatro – Yeni’den Dokunan Hayatlar

6 Mart Cuma / Saat: 18.00

Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yaşar Kemal Konferans Salonu

Açık Oturum- “Devrim Yasaları Kadınların Işığıdır!”

Açılış Konuşması: Alper Taşdelen (Çankaya Belediye Başkanı)

Erkan Yücel (Dil Derneği Ast Başkanı)

Yöneten: Sevgi Özel (Dil Derneği)

Konuşmacılar: Zeynep Oral (Gazeteci, Yazar)

Nazan Moroğlu

Aylin Nazlıaka

19.30

Konser- On’lar A Capella

9 Mart Pazartesi

Atölye-“Kadının İnterneti, Kadının Hakkı /Siber ve Dijital Şiddet”

Pınar İlkiz (Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu)

Nurcihan Temur(Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu)

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

Atölye katılım sayısı ile sınırlıdır, bilgi ve kayıt için: (0312)4588900 –dahili 3505/3508

10 Mart Salı/ Saat:15.00-17.00

Ata Mahallesi Muhtarlık Binası

Atölye-“Beden, Cinsellik ve Dans”

Kadın Savunma Ağı

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

11 Mart Çarşamba/ Saat:14.00-16.00

Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu

Seminer-“Stresle Başa Çıkma”

Nalan Özçelebi (Psikolojik Danışman/ Eğit. Psikoloğu)

12 Mart Perşembe / Saat:14.00-16.00

Yüzüncüyıl Çankaya Evi

Atölye –“Öykü Atölyesi”

Gökkuşağı Aileleri Derneği

14 Mart Cumartesi / Saat:15.00-17.00

Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu

Seminer- “Eşitlikçi Ebeveynlik Mümkün Olabilir mi?”

Umut Yaşar Göç (AÇEV)

16 Mart Pazartesi/ Saat: 10.00-12.00

Maltepe Çankaya Evi

Atölye “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizmaları”

Kadın Dayanışma Vakfı

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

17 Mart Salı / Saat:10.00-12.00

Bademlidere Çankaya Evi

Eğitim-“Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Çalışmaları”

Çankaya Belediyesi Eşitlik ve Farkındalık Bürosu

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

18 Mart Çarşamba/13.00-15.00

Karapınar Çankaya Evi

Atölye “Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Mekanizmaları”

Kadın Dayanışma Vakfı

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

19 Mart Perşembe/15.00-17.00

Ata Gündüz Bakım Evi

Eğitim “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık”

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

24 Mart Salı/14.00-16.00

Zübeyde Hanım Çankaya Evi

Atölye “Kadına Yönelik Şiddet ve Mücadele Mekanizmaları”

Kadın Dayanışma Vakfı

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

25 Mart Çarşamba / Saat:16.00-18.00

Çiğdem Çankaya Evi

Atölye- “Duygusal Emek”

Kadın Savunma Ağı

(Atölye tüm çeşitliliğiyle kadınların katılımına açıktır.)

26 Mart Perşembe/15.00-17.00

Martı Gündüz Bakım Evi

Eğitim “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık”

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

30 Mart Pazartesi/15.00-17.00

Masal Kalesi Gündüz Bakım Evi

Eğitim “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Ayrımcılık”

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

13 Nisan Pazartesi/ 14.00-17.00

CEDAW Belgesel Gösterimi ve Panel- “Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Kadın Hareketinden Deneyimler”

Türk Kadınlar Birliği

Çankaya Kent Konseyi Kadın Meclisi