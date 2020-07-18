Konseyden Kalecik’e turizm çıkarması

Yerli ve yabancı turistleri Başkent’e çekecek projeler hazırlayan ve ilçe belediye başkanlarıyla bu projeleri paylaşan Ankara Kent Konseyi (AKK) bu kapsamda Ankara’nın Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu. Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’ı ziyaret etti. Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan Kalecik ilçesinin tanıtımına yönelik ‘Turizm Treni’, ‘Tarihi Kentsel Dönüşüm’ ve ‘Tarihsel Dokuya Uyumlu Projeler’ hakkında bilgi verirken, Ankara Kent Konseyi’ne ilçeyi tanıttı.

HER ÖNERİYİ DİKKATE ALIYORUM

Kalecik Kalesi ve Tarihi Tren İstasyonu’nun ardından ilçede incelemelerde bulunan heyete eşlik eden Kalkan şunları söyledi: “Başında ‘Ankara’ olan kurumlardan, turizmimizin gelişmesi ve ilçemize katkı sağlayacak her destek için bizi yönlendirmelerini istememiz çok normal. Kalecik ilçesinin turizm potansiyelinin farkındayım. İlçeyi bir cazibe merkezi haline getirebilecek her öneriyi önemsiyor ve dikkate alıyorum. Mansur Başkanımız da burası için elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kalecik ilçesinin turizm potansiyelini ortaya çıkararak sadece Ankara’dan değil Tüm Türkiye’den ziyaretçilerin geleceği bir yer haline getirmek istiyorum” dedi.

BÜYÜK BİR POTANSİYELE SAHİP

Milli mücadelenin merkezi olan Ankara’nın, siyasi görüşü ne olursa olsun kentte yaşayan herkesin ortak değeri olması gerektiğini vurgulayan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da “Kent Konseyi 6 milyonu kapsayan bir ortak akıl çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, bu kentin gelişmesine, olumlu yönde değişmesine direnmiyor. Bize her konuda destek oluyor” diye konuştu. Binlerce yıllık geçmişiyle Kalecik ilçesinin Ankara için tarihi ve turistik önemine dikkat çeken Yılmaz, “Kalecik Belediye Başkanımızın kısa sunumu sonunda Kalecik ilçesi, Ankara turizmini canlandıracak büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir” dedi.

PROJELER MASAYA YATIRILDI

Türk turizmine yön veren kurumların temsilcilerinden oluşan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Lale Özgenel, Ceren Anadol, Nazmi Şahin, Engin Şahin, Faruk Elmalı, Sermuhat Küçükgül ile Turizm Tanıtma Çalışma Grubu Sözcüsü ve Skal Türkiye Başkanı Savaş Çolakoğlu’nun da katıldığı ilçe ziyaretinde Kalecik için hazırlanan projeler masaya yatırıldı. Yurt içi ve yurt dışındaki turizm trendlerini ve gelişmelerini göz önüne alarak, Kalecik ilçesinde turizm olanaklarını arttıracak fikirlerini paylaşan üyeler, ilçenin turizm açısından hak ettiği yere gelmesi için her türlü desteği vermeye ve iş birliğine hazır olduklarını söyledi.