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Ankara Haberleri: Kızılay’daki yangın korkuttu

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Kızılay’daki yangın korkuttu

Mevlüt HASGÜL-Erdinç TÜRKCAN/İHA
25.02.2020 - 09:18 |Son Güncelleme :

Kızılay'da bir binanın en üst katında çıkan yangın korkuttu.

Mevlüt HASGÜL-Erdinç TÜRKCAN/İHA

İzmir Caddesi’nde 8 katlı bir binanın en üst katında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Teftiş Kurulu’nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alt katları dershane olan bina boşaltılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevlerin büyümesiyle, fazla ısınan cam kaplamanın patlaması sonucunda etrafa parçalar saçıldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında, ısınmadan dolayı ikinci bir cam patlaması meydana gelirken, merdivenli itfaiye aracı ile 8. kata yükselen itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İtfaiyenin 20 dakikalık çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangın sonrasında, Tarım Kredi Kooperatifleri Teftiş Kurulunun bulunduğu katın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kızılay’daki yangın korkuttu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Şubat 2020 tarihinde saat 09 18’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kızılay’daki yangın korkuttu haberi güncellenecektir.

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