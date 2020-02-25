Kızılay’daki yangın korkuttu

İzmir Caddesi’nde 8 katlı bir binanın en üst katında bulunan Tarım Kredi Kooperatifi Teftiş Kurulu’nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alt katları dershane olan bina boşaltılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevlerin büyümesiyle, fazla ısınan cam kaplamanın patlaması sonucunda etrafa parçalar saçıldı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında, ısınmadan dolayı ikinci bir cam patlaması meydana gelirken, merdivenli itfaiye aracı ile 8. kata yükselen itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. İtfaiyenin 20 dakikalık çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, ölen yada yaralanan olmadı. Yangın sonrasında, Tarım Kredi Kooperatifleri Teftiş Kurulunun bulunduğu katın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.
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