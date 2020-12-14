Kirleten temizlesin

Çayyolu’nda gün batımını izlemeye gelenlerin ‘seyir tepesi’ olarak adlandırdığı Ali Rıza Bey Ormanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin de kapanmasıyla adeta dolup taşıyor. Koru Mahalesi muhtarı Türkan Yezer’in “Burayı meyhaneye çevirdiler” dediği ormanlık alanda çöp yığınları her geçen gün artıyor. Muhtar Yezer, şikâyetlerini ve taleplerini şöyle anlatıyor:







“Gönüllü bir ekip kurduk, burada temizlik çalışması yapıyoruz. Belediye ekipleri de düzenli temizliyor ama ertesi gün yeniden kirletiliyor. Ne kadar temizlersek temizleyelim çöplük manzarası hiç değişmiyor. Maalesef özellikle de sorumsuz gençlerin arkalarında bıraktıkları atıklar, burayı çöplüğe çeviriyor. İçki içen, yüksek sesle müzik dinleyen ve çöpünü çevreye saçan alemciler ormanlık alanı meyhane tepeye çevirdi. Buna engel olmak için ciddi cezalar uygulanmalı. Diğer bir önerim de bu çevreyi kirletenler kimse tespit edilsin. Belediye görevlileri yerine neden oldukları kirliliği bu kişiler temizlesin.”





Ali Rıza Bey Ormanı’nın girişlerinden birine konulan beton bariyerler de çevre katliamının önüne geçmeye yetmedi.