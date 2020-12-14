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Ankara Haberleri: Kirleten temizlesin

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Kirleten temizlesin

Doğahan GİRİTLİOĞLU
14.12.2020 - 00:37 |Son Güncelleme :

Çankaya’nın Koru Mahallesi’ndeki Ali Rıza Bey Ormanı’nın çöplüğe dönmesine isyan eden muhtar Türkan Yezer, “Çevreyi kirletenler kimse tespit edilsin. Belediye görevlileri yerine neden oldukları kirliliği bu kişiler temizlesin” diyor.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Çayyolu’nda gün batımını izlemeye gelenlerin ‘seyir tepesi’ olarak adlandırdığı Ali Rıza Bey Ormanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin de kapanmasıyla adeta dolup taşıyor. Koru Mahalesi muhtarı Türkan Yezer’in “Burayı meyhaneye çevirdiler” dediği ormanlık alanda çöp yığınları her geçen gün artıyor. Muhtar Yezer, şikâyetlerini ve taleplerini şöyle anlatıyor:

Kirleten temizlesin

“Gönüllü bir ekip kurduk, burada temizlik çalışması yapıyoruz. Belediye ekipleri de düzenli temizliyor ama ertesi gün yeniden kirletiliyor. Ne kadar temizlersek temizleyelim çöplük manzarası hiç değişmiyor. Maalesef özellikle de sorumsuz gençlerin arkalarında bıraktıkları atıklar, burayı çöplüğe çeviriyor. İçki içen, yüksek sesle müzik dinleyen ve çöpünü çevreye saçan alemciler ormanlık alanı meyhane tepeye çevirdi. Buna engel olmak için ciddi cezalar uygulanmalı. Diğer bir önerim de bu çevreyi kirletenler kimse tespit edilsin. Belediye görevlileri yerine neden oldukları kirliliği bu kişiler temizlesin.”

Kirleten temizlesin
Ali Rıza Bey Ormanı’nın girişlerinden birine konulan beton bariyerler de çevre katliamının önüne geçmeye yetmedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kirleten temizlesin hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2020 tarihinde saat 00 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kirleten temizlesin haberi güncellenecektir.

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