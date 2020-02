JAK Timi hayat kurtarıyor

UYUMADAN ÇALIŞTIK

JAK Tabur Komutanı Binbaşı Burak Özer: “Depremin hemen ardından askeri uçak ile Ankara’dan Elazığ’a geçtik. 60 kişilik ekip ve 5 köpekle Elazığ’a ulaşan ilk ekip olarak çalışmalara başladık. Yıkılan apartmanların enkazında tüm ekip olarak 24 saat hiç uyumadan, dinlemeden çalıştık. Ekip olarak canımızı hiçe sayarak çalışma yürüttük. Enkaz altındakilere ulaşmak için kuyu tekniğiyle (delik açarak enkaz altına inme) enkaz altına indik. Hava soğuk, zamanla yarışıyoruz, ama en önemlisi de artçı sarsıntılar. Her an için açtığımız kuyularda yıkılma, kuyudan inen arkadaşlarımızın da enkaz altında kalma riski var. Bunları düşünmeden bir an önce insanlara ulaşıp onları enkaz altında canlı çıkartmaya odaklandık. Başta Yüsra bebek olmak üzere enkaz altında insanları çıkarttığımızda yaşadığımız onur ve mutluluk tarif edilemez.”

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ

2.5 yaşındaki Yüsra ile annesi Ayşe Yıldız’ı enkaz altından çıkaran Astsubay Zehra Yıldız: “JAK’ta görev almak çocukluk hayalimdi. Elazığ’da en çok etkilendiğim, Yüsra bebek ile annesi Ayşe’yi enkaz altında çıkartmaktı. O anı anlatamam, ilk seslerini duyduğumda ‘Allahım ne olur onları kurtaralım’ diye dua ettim. Kendisi de enkaz altında olan Ayşe’nin ‘Çocuğumu kurtarın, çocuğum yaşıyor’ diye seslenişinden çok etkilendim. Açtığımız kuyudan aşağıya inerek ‘Seni çıkartmadan, çocuğunu almadan buradan çıkamayacağım’ dedim. 5-6 metrelik delikten enkaz altına indim. Yüsra ile annesini canlı çıkarttığımızda inanılmaz bir duygu yaşadık, hem hüzün hem de onları kurtarmanın mutluluğu. O sırada ekip arkadaşlarımla göz göze geldik; hepimiz sessizce sevinç gözyaşları döküyorduk. Yüsra bebek ile annesi Ayşe’nin biran önce sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyorum. İyileştiklerinde Yüsra’yı görmeye, ziyaretine gideceğim.”

GÜLÜMSEMESİNİ UNUTAMAM







Jandarma Başçavuş Erkan Küçüktaşdurmaz: “Enkaz altından önce Gülsüm İnce, ardından da Hatun ve Fatma Yamış’ı çıkartık. Fatma Yamış enkaz altında bayağı bir sıkışmıştı, ulaşmamız zaman aldı, çok çaba harcadık. Ama ona ulaştığımızda ve enkazdan çıkardığımızda gülüşünü görmek, bize yardımdan dolayı teşekkür etmesinin yarattığı duygu anlatılamaz. Onların ailesinin mutluluğunu gördük. Bunlar her şeye değer. Enkazdan çıkartıktan sonraki gülümsemesini unutamam.”

Enkaz altında kalan Ayşe Yıldız ile 2.5 yaşındaki kızı Yüsra’yı kurtaran ekipte yer alan Yüzbaşı Yusuf Mataracı, “O anki duygunun tarifi yok. Yüsra bebeği ve annesini çıkartınca gözyaşlarıma engel olamadım” dedi.

ONLAR DA KAHRAMAN

JAK timinin bir parçası olan, enkaz altında canlı kişilerin yerini belirtmede uzman arama köpekleri de Elazığ depreminde büyük başarı gösterdi. JAK timinin canlı arama köpekleri Eros, Olgun, Pati ve Atom ile kadavra köpeği Mavi Elazığ’da görev yaptı. Enkaz altında kalan ve sesini duyuramayan Gülsüm İnce’nin yerini canlı arama köpeği Eros belirledi. Eros’un tepki vermesiyle enkaz altında İnce’ye ulaşıldı. Eros, İnce sağlık bir şekilde çıkartılana kadar enkaz başında beklemesi dikkat çekti.

9 veya 10 yaşına kadar görev alacak olan arama-kurtarma köpekleri, daha sonra performanslarına göre emekliye ayrılacak. Emekli olduklarında ya sahibi tarafından alınacak veya emekli hayatına JAK’ın bünyesindeki köpek barınma merkezinde geçirecek.