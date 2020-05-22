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Ankara Haberleri: İzni alan AŞTİ'ye

ANKARA HABERLERİ

İzni alan AŞTİ'ye

Hürriyet Haber
22.05.2020 - 16:43 |Son Güncelleme :

‘Bir ay dönmemek üzere sabit bir yere gitmek’ şartıyla seyahat izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan Seyahat İzin Belgesi olanlar, soluğu AŞTİ’de aldı.

Hürriyet Haber

Sokağa çıkmaları kısıtlı olduğu için uzun süredir evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, İçişleri Bakanlığı’nca bayram öncesi seyahat izni verilmesinin ardından Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi’nde (AŞTİ) yoğunluk yaşandı. En az 30 gün geri dönmemek ve sabit kalmak şartıyla Seyahat İzin Belgesi alan vatandaşlar, bilet almak ve yolculuk yapmak için otogara akın etti. Memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu AŞTİ’de, yolcuların izin belgeleri olmadan seyahat edemeyeceklerine ilişkin sık sık anonslar yapıldı.

HUZURLU HAYAT TEMENNİSİ

Otobüs bekleyen vatandaşlardan Kadriye Parlak (66), yaklaşık 10 aydır Ankara’da olduğunu ve çok sıkıldığını belirterek, çay toplamak için Rize’ye gideceğini söyledi. Başka bir Rize yolcusu Muammer Kocaman (68) da, “Çaylarımızı topladıktan sonra biraz da tatil yaparak geri Ankara’ya döneceğiz. Buruk bir ramazan geçiriyoruz. İnşallah salgın biter ve huzurlu bir hayata döneriz” dedi. 

BAŞVURULAR İNTERNET VE TELEFONLA

E-Devlet şifresi olmayan ve PTT’ye gidemeyen 65 yaş ve üzeri vatandaşların yakınları da, büyükleri için seyahat izni almak için kaymakamlıklar önünde yoğunluğa sebep oldu. Çankaya Kaymakamlığı, vatandaşları bilgilendirmek için bina girişine, “Seyahat izin başvuruları e-Devlet üzerinden veya 199 no’lu telefon servisi aranarak yapılacak olup, bizzat başvuru alınmayacaktır” yazılı bilgi notu astı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İzni alan AŞTİ'ye hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Mayıs 2020 tarihinde saat 16 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İzni alan AŞTİ'ye haberi güncellenecektir.

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