İstisnalar izne tabi

Ankara Valiliği, koronavirüsle mücadele için alınan yeni tedbirler kapsamında şehre giriş-çıkışların kapatılmasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. İl sınırlarından kara ve hava yolu ile giriş çıkışların, 3 Nisan saat 24.00 itibarıyla 15 gün süreliğine geçici olarak durdurulduğu hatırlatılarak, 25 ilçe kaymakamlığında oluşturulan ‘Seyahat İzin Kurulları’nca düzenlenecek seyahat izin belgesi sayesinde uygulanacak istisnai durumlar şöyle sıralandı:

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış randevusu olanlar.

* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılacak olanlar.

* Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakline eşlik edecek en fazla 4 kişi.

* Şehre 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

* Askerlik hizmetini tamamlayarak ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

* Ceza infaz kurumlarından salıverilenler.

* Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri KYK’ye ait yurtlarda 14 günlük karantina süresi dolanlar.

Bu kişiler, durumlarını belgeledikleri taktirde istisnai tutulacak.

KALACAK YERİ OLMAYANLAR İÇİN SON GÜN 9 NİSAN

Diğer yandan duyuruda, tedbirlerin kesintisiz uygulanabilmesi için gerekli planlamaların yapıldığı ve çalışmaların titizlikle takip edileceği belitilerek,

‘seyahat izin belgesi’ ile ilgili de şu açıklamalarda bulunuldu:

*Seyahat izin belgesi başvuruları usul olarak Alo 199, e-başvuru sistemi ve kaymakamlıklardaki ‘Seyahat İzin Kurulları’na doğrudan yapılacaktır. *Seyahat izin belgeleri ilimizden tek gidiş veya gidiş-geliş şeklinde düzenlenecektir. *Tek gidiş için düzenlendiğinde 36 saate kadar, gidiş-geliş amacıyla düzenlendiğinde 72 saate kadar geçerli olacaktır. *Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacaktır. *Seyahat izin belgeleri özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı; D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise maksimum yarısını geçmemek şartı ile kullanılabilecektir. *İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine dönmek isteyen kişiler seyahat izin belgesi taleplerini 5 Nisan Pazar günü (dün) sabah 08.00’den 9 Nisan Perşembe günü sabah 08.00’e kadar yapabilecektir. *Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş-çıkışları için de geçerli olacaktır.”

18-20 ARASI ÇALIŞAN YASAKTAN MUAF

Valilik, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla 20 yaş altındakilerin (01.01.2000 sonrası doğanlar) sokağa çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemedeki kapsam dışı olan uygulamalara da dikkat çekti. Sokağa çıkma yasağından muaf tutulacaklar için yapılan açıklama şöyle:

“Doğum tarihi 01.01.2000-01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığında) olmakla beraber;

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

2- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

3- Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkış yasağından muaf tutulacaktır. İstisnalar, 18 yaşından küçüklere uygulanmayacaktır. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar, istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.”

EVRAKLARA KONTROL SÜRÜCÜLERE UYARI

Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle araç giriş çıkışları durdurulan Ankara’da kontroller devam ediyor. Ekipler, Samsun Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında şehre giriş yapmak ya da şehirden çıkmak isteyen sürücülerin seyahat izin belgelerini kontrol ediyor. Sağlık personeli de ateş ölçümlerini yaptığı sürücülere uyarılarda bulunuyor. İstisnai olarak geçişine izin verilen araçların evrak kontrolü yapılırken, izin belgesi olmayan sürücüler geri çevriliyor.