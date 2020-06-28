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Ankara Haberleri: İşte oyunun kuralları

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İşte oyunun kuralları

Ayça Gözde ÇETİN
28.06.2020 - 23:11 |Son Güncelleme :

Yaklaşık 3 aydır kapalı olan internet kafeler ile oyun salonları 1 Temmuz’da açılacak. Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Önder Kaplan, “Masalar arasında 1 metre mesafe olacak. Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hizmet vereceğiz” dedi.

Ayça Gözde ÇETİN

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart’tan bu yana kapalı olan internet kafeleri, salonları ve elektronik oyun yerleri, normalleşme süreciyle birlikte İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle, 1 Temmuz’dan itibaren yeniden açılmaya hazırlanıyor. Genelgeye uygun olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Önder Kaplan, kafelerdeki kuralları şöyle sıraladı:

İşte oyunun kuralları

SOSYAL MESAFELİ OTURULACAK

“Kafelerimizde sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde el dezenfektanı, iş yeri dezenfektanı ve paravan şartı var. Herkesin maske takma zorunluluğu olacak. İnsanların görebileceği yerlere pandemiyle ilgili uyulacak kuralları asacağız. Masalar arasında 1 metre mesafe olacak. Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hizmet vereceğiz. İçeri alınacak herkesin ateşi ölçülecek. Kişi, bilgisayarı kullandıktan sonra da hijyen şartlarını yerine getirecek. Öte yandan oda olarak da bütün üyelerimize bilgilendirilecek dokümanları hazırladık. Onlara da bir an önce göndereceğiz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İşte oyunun kuralları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Haziran 2020 tarihinde saat 23 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İşte oyunun kuralları haberi güncellenecektir.

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