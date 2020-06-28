İşte oyunun kuralları

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 Mart’tan bu yana kapalı olan internet kafeleri, salonları ve elektronik oyun yerleri, normalleşme süreciyle birlikte İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle, 1 Temmuz’dan itibaren yeniden açılmaya hazırlanıyor. Genelgeye uygun olarak hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ankara İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı Önder Kaplan, kafelerdeki kuralları şöyle sıraladı:







SOSYAL MESAFELİ OTURULACAK

“Kafelerimizde sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde el dezenfektanı, iş yeri dezenfektanı ve paravan şartı var. Herkesin maske takma zorunluluğu olacak. İnsanların görebileceği yerlere pandemiyle ilgili uyulacak kuralları asacağız. Masalar arasında 1 metre mesafe olacak. Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde hizmet vereceğiz. İçeri alınacak herkesin ateşi ölçülecek. Kişi, bilgisayarı kullandıktan sonra da hijyen şartlarını yerine getirecek. Öte yandan oda olarak da bütün üyelerimize bilgilendirilecek dokümanları hazırladık. Onlara da bir an önce göndereceğiz.”